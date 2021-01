Rust, un videojuego de 2013, es el fenómeno del momento. Y todo gracias a los streamers españoles

El nuevo fenómeno de los videojuegos ya no es Cyberpunk, ni Among Us, ni Fall Guys. Es un juego de 2013 de supervivencia llamado Rust y que ha resucitado alcanzando cifras millonarias y convirtiéndose en el juego más vendido en Steam y visto en la plataforma Twitch. ¿La razón? Egoland, el servidor privado en el que juegan varios streamers como ElRubius, Ibai o Auronplay. La comunidad de youtubers ha impulsado el juego a la estratosfera con un evento sin precedentes en el mundo gamer. Y la compañía desarrolladora no puede estar más contenta.

Las cifras. El título está desarrollado por Facepunch Studios y el objetivo es sobrevivir mientras buscamos recursos para fabricar armas y otros objetos. Se publicó en PC en diciembre de 2013 como un título en acceso anticipado y en su lanzamiento tuvo picos de hasta 60.000 jugadores simultáneos en Steam, la principal plataforma de videojuegos en ordenador. En febrero de 2018, la desarrolladora publicó la versión definitiva del juego. Hasta ahora, los picos máximos de jugadores en Rust se situaban entre 100.000 y 125.000. Y entonces, Egoland llegó. La cifra subió hasta más de 240.000 en su estreno. Una locura con mayúsculas.

Según Steam Charts, la media de usuarios durante este enero asciende a más de 190.000. Rust tiene ahora más jugadores que en toda su historia y se ha colocado esta semana como el título más vendido de Steam, destronando a Cyberpunk 2077 , que llevaba siete semanas liderando la lista. No quiero ni imaginar cómo deben estar ahora mismo los desarrolladores viendo cómo sus cifras no dejan de crecer gracias a un puñado de streamers españoles de entre 18 y 30 años.

Estadísticas de SteamCharts sobre Rust.

¿Por qué ahora? Principalmente por Egoland. Es el primer gran evento de streamers españoles de 2021 y se desarrolla en la plataforma de streaming Twitch, propiedad de Amazon. En él se juntan los principales influencers relacionados con los videojuegos de la comunidad hispanohablante. ElRubius y aLexBY11, con 39,4 y 8,84 millones de seguidores en YouTube respectivamente, son los principales organizadores de este acontecimiento y quienes compraron el servidor al que ahora sólo pueden acceder las personas invitadas. Pero esa lista privilegiada reúne a más de 76 streamers en total, entre los que también se encuentran Ibai Llanos, Auronplay, Grefg o Outconsumer.

El gran evento streamer. Cada jugador aparece desnudo en un punto aleatorio de una isla desierta. El objetivo es sobrevivir para ir desbloqueando objetos y mejoras. ¿Y cuáles son los peligros? El resto de los jugadores, que te pueden matar para robarte todos tus objetos y obligarte a volver a empezar desde cero. Para que el juego no se estanque, en Egoland se han fijado una serie de normas ajenas al propio juego. Por ejemplo, no es necesario rolear y los jugadores pueden obtener información del chat de Twitch. También, los participantes no pueden jugar más de ocho horas al día y solo pueden asaltar dos casas cada 24 horas. Y si deciden saquear un edificio, el propietario debe estar conectado en ese momento.

¿Y qué tiene todo esto de emocionante? Pues principalmente que el formato audiovisual de Rust ha hecho que se convierta en una especie de Gran Hermano entre streamers. Un reality show donde las reacciones de los jugadores son totalmente espontáneas y los espectadores se posicionan y eligen desde qué punto de vista quieren seguir Egoland. Cada directo en Twitch ofrece una perspectiva distinta y muestra sucesos diferentes. Las alianzas, quién mata a quién, o quién se enfada con el otro. El salseo es un no parar.

Como sigamos yendo a este ritmo en egoland va a acabar más de la mitad de YouTube/Twitch españa quedando en una plaza y pegándose de hostias pero de verdad esto está siendo increíble — Ibai (@IbaiLlanos) January 4, 2021

La catapulta de Egoland. Todo comenzó con un mensaje de ElRubius el 2 de enero anunciando el evento. Desde ese día, la comunidad española de Twitch se ha empezado a obsesionar con el juego. En su primer día, cuando Egoland abrió sus puertas a las 20:00 horas del domingo 3 de enero, se alcanzó el mayor pico de usuarios simultáneos de la historia del juego: 131.446 usuarios concurrentes en Steam. Y en Twitch las cifras fueron alucinantes. Fue el juego más reproducido de la plataforma es mismo día. Incluso su creador, Garry Newman, ajeno al evento de ElRubius y aLexBY, compartió en redes sociales su asombro al ver las cifras.

Según las estadísticas de TwitchTracker, Rust alcanzó un público de 1.211.275 personas en Twitch (pico máximo). Mientras que, en los últimos meses, la media de espectadores del juego alcanzaba los 162.956. Para que os hagáis una idea: Egoland se situó la noche del 3 de enero a la altura de algunas televisiones de ámbito nacional como Telecinco, Cuatro o La Sexta.

Estadísticas de Rust en Twitch.

Este acontecimiento millennial es solo la demostración de un ciclo que se retroalimenta y que ya no depende de las modas que lleguen. Ahora, los creadores de contenido tienen poder suficiente para crear sus propios fenómenos sin depender de lanzamientos ni de las dinámicas que genera la industria. Lo que está por ver es qué pasará con el videojuego una vez el sueño de Egoland termine.