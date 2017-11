Se puede presentar Junqueras a las elecciones y otras 5 preguntas sobre la prisión del Govern

Oriol Junqueras y siete exconsellers del Govern de la Generalitat entrarán en prisión de igual modo que lo hicieran hace escasas semanas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Lo ha decretado la juez Lamela, de la Audiencia Nacional, tras su comparecencia a consecuencia de los delitos de "rebelión" y "sedición" imputados por la Fiscalía General del Estado.

La noticia es la enésima vuelta de tuerca en una novela, la del procés, que ha afrontado su última temporada del modo más trágico y grandilocuente posible. Parte del Govern pasará esta noche en la cárcel por declarar la independencia de Cataluña el pasado viernes cuando su president, Carles Puigdemont, continúa en Bruselas (y sobre el que pesa una orden de arresto para declarar frente a la Audiencia Nacional).

La cuestión suscita muchas preguntas por su carácter extraordinario. Nunca antes en la historia de España (y ya puestos, de Europa) un gobierno elegido en las urnas había terminado en prisión dentro del mismo sistema democrático en el que habían sido elegidos. La decisión tiene visos de polarizar aún más al independentismo, y de agravar la profunda crisis política en una Cataluña aún intervenida y que se encamina a unas nuevas elecciones el 21 de diciembre.

De modo que, rápidamente, algunas preguntas y respuestas en torno a su encarcelamiento.

¿Han sido ya sentenciados?

No. La jueza Lamela simplemente ha decretado prisión provisional, idéntica decisión a la tomada ante un caso similar, el de los Jordis (que analizamos en su momento aquí). El juicio por la causa no se ha celebrado. Sin embargo y al igual que en muchos otros procesos judiciales (como los abiertos por corrupción), los jueces pueden decretar prisión provisional en función de los delitos y de una serie de condiciones esgrimidas (y aceptadas) por la Fiscalía.

¿Por qué van a provisional?

Por similares motivos que llevaron a Sànchez y a Cuixart a Soto del Real. La juez Lamela ha introducido en el auto varias condiciones que, a su juicio (y al de la Fiscalía, huelga recordar) hacen pertinente la prisión provisional: riesgo y capacidad de fuga (agravada por la huida de Carles Puigdemont y parte del Govern), alta probabilidad de destrucción de pruebas y "alto riesgo" de reiteración delictiva. Es decir, se cree que el Govern no volverá a la legalidad vigente.

Arguments jutge :“Alt risc de reiteració delictiva,alta probabilitat de destrucció de proves i capacitat econòmica per fugir a l’estranger” — Anna Punsí (@punsix) November 2, 2017

¿Cuánto tiempo pueden pasar en prisión preventiva?

Es incierto. La preventiva, por su propia naturaleza, no es permanente y siempre tiene una serie de limitaciones, pero estas varían de forma profunda en función de la naturaleza del delito y de la argumentación esgrimida por el juez que la decretó. Francisco Granados, por ejemplo, pasó 32 meses en la cárcel, y como él otros ilustres nombres de la Gürtel o la Púnica. Todos ellos, como Luis Bárcenas o Francisco Correa, no han sido todavía sentenciados, pero sus estancias se han alargado de forma indefinida.

Es probable que ni Junqueras ni los otros consellers estén libres antes de las elecciones. Lo que nos lleva a otra pregunta.

¿Puede Junqueras presentarse a las elecciones del 21-D?

Sí. El sistema judicial español establece potenciales restricciones al sufragio en función de las condenas y de los delitos cometidos, aunque estas no son automáticas ni se aplican en todos los casos. Se han dado ejemplos de presos que, si bien han podido ejercer su derecho al sufragio activo (voto) no han podido ejercer el del sufragio pasivo (ser votados). En el caso de Junqueras y el resto del Govern, aún no hemos llegado a ese punto: no hay condena en firme.

Junqueras y el resto del Govern afrontan penas de hasta 30 años por rebelión, y de 15 por sedición.

La prisión provisional no es una sentencia tras un juicio. De modo que, tal y como han especulado desde ERC y PDeCAT desde la convocatoria electoral, presos preventivos, que no delincuentes sentenciados, como Jordi Sànchez y Jordi Cuixart podrían encabezar una lista electoral. Lo mismo vale para Junqueras, líder de ERC, favorito indiscutible para ser la lista más votada el 21 de diciembre. Es decir, Cataluña podría elegir a su president en la cárcel.

¿Qué delitos se les imputan?

Tres: rebelión, sedición y malversación. Del segundo fueron también acusados los Jordis. El primero es uno de los delitos tipificados más severamente castigados en el código penal español: implica una insurrección contra el orden constitucional español (incluida la declaración de independencia de una región, cosa que expresamente el Govern apoyó)... Ahora bien, llevado a cabo a través de métodos violentos, la parte sobre la que los juristas más dudas tienen frente a la contundencia de la Fiscalía.

Además de Junqueras, ¿quiénes son los otros consellers?

Siete: Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Josep Rull (Territorio), Carles Mundó (Justicia), Meritxell Borràs (Gobernación), Joaquim Forn (Interior) y Dolors Bassa (Trabajo). Todos ellos excepto el exconseller Santi Vila, que podrá eludir prisión si hace efectiva una fianza de 50.000 euros (no es incondicional). El motivo de esta excepcionalidad: Vila dimitió antes de la declaración de la DUI y, al no ser diputado, no participó directamente en ella.

