El secreto del "milagro" laboral alemán: casi todo el empleo nuevo en 25 años es a tiempo parcial

Para arriba y para abajo con el llamado “milagro laboral alemán”. Que si fueron los primeros en salir de la famosa crisis financiera, que si se habían visto abocados a minijobs… Las famosas reformas de la Agenda 2010 han sido utilizadas como ejemplo tanto de éxito como de fracaso para economistas de muy distinto signo, e incluso a día de hoy países como España barajan su implantación como "receta" posible para las debilidades de nuestro mercado laboral. Hoy contamos con un interesante análisis al respecto.

25 años de trabajo parcial: Matthew Klein, periodista y columnista económico en Bloomberg y Finantial Times, ha hecho un trabajo de visualización del reciente paper de dos investigadores vinculados al Instituto de Socioeconomía de la Universidad de Duisburg-Essen y asesores del Bundesbank. En millones, puede verse la evolución de la creación y destrucción de empleo entre 1995 y 2019, siendo el empleo a jornada completa la que está en azul oscuro y el de tiempo parcial en azul claro.

Essentially all the jobs added in Germany since 1995 were part-time!



