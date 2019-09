¿El secreto para remontar la natalidad? Llenarlo todo de mormones, amish y judíos ultraortodoxos

Occidente atraviesa una crisis demográfica con pocos precedentes en la historia de la humanidad. Países como Japón afrontan una decadencia pronunciada que podría evaporar la mitad de su población a lo largo de un siglo. En Europa, España, Portugal, Alemania o Bulgaria se han instalado en modelos demográficos con muy pocos nacimientos y una mortalidad estable, fruto de sus poblaciones envejecidas. Es un problema económico. ¿Cómo solucionarlo? Podemos preguntar a tres de los grupos más fértiles dentro de países desarrollados: los judíos ultraortodoxos de Israel y los mormones y los amish en Estados Unidos.

Más hijos. Sus cifras son realmente alucinantes. Tomemos como ejemplo a los judíos ultraortodoxos (Haredi), la secta judaica más estricta y reaccionaria en su interpretación de las leyes religiosas. Si en 1952 apenas superaban los 30.000, hoy son más de 1.120.000. Han multiplicado su población por 32 en un plazo de setenta años, cifras inauditas para el resto de los países occidentales. Ya representan al 12% de los habitantes de Israel (apenas superaban el 10% una década antes), y las estimaciones más conservadoras disparan sus números al 30% para 2065. A este ritmo, se convertirán en la minoría mayoritaria.

¿Cómo? Teniendo muchos, muchos hijos. Es un caso paradigmático de cómo el rechazo pleno de las formas de vida contemporáneas (secularización, libertad sexual, métodos anticonceptivos) puede anclar a una minoría en modelos demográficos (casi) del pasado. Sus mujeres dan a luz a una media de 6,2 hijos a lo largo de su vida (PDF), una tasa de fertilidad absurda en comparación a la del resto de Israel (3,11) o España (1,13). En esencia, están tomando el país aplicando el primer supuesto Malthusiano, pero en un contexto de abundancia industrial y baja mortalidad.

23. Back to our favorite topic of breeders.

There were 31,000 Haremin in Israel and 19,000 Amish in the US in 1952.

Today, there are 1,126,000 Haredim in Israel and 343,000 Amish in the US.https://t.co/osz1bf6ixd pic.twitter.com/xz3gDGL519