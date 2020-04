"Sigue a estas cuentas y gana 9.000€": por qué Instagram se ha llenado de sorteos en metálico

"Dale a like a esta publicación, comienza a seguir a la cuenta @quemepagaestacolaboración y menciona a un amigo si quieres entrar en el sorteo de 15 iPhones del año 2010". Las líneas anteriores podrían pertenecer a cualquiera de los sorteos promovidos a través de Instagram durante los últimos años. Ahora, cuando el uso de las redes sociales se ha multiplicado a causa del coronavirus, algunos influencers han comenzado a sustituir los sorteos materiales por otros de fajos de billetes.

Dinero gratis. Durante las últimas semanas una nueva tendencia ha ganado protagonismo en redes sociales, persiguiendo el mismo fin que otras: ampliar el número de seguidores en Instagram. La diferencia esta vez recae en el cómo. Un influencer insta a sus seguidores a ganar una cantidad llamativa de dinero (entre 5.000 y 10.000 dolares), incorporando un paso más a la conocida rutina de los sorteos.

En este caso, los participantes tienen que seguir el listado de cuentas al que sigue el patrocinador de la rifa y luego comentar en la publicación que ya lo han hecho. Entre todos ellos se sortea el dinero y después se anuncia el nombre del ganador en la misma publicación como ha hecho la entrenadora Paige Hathaway o en otra donde éstos son etiquetados.

Condiciones. Los pasos para "acceder" al bote consisten en seguir tanto a la cuenta que lo promociona como a los usuarios seguidos por la misma. Uno de los perfiles sociales que está detrás de este nuevo tipo de sorteos es HighKey Clout, una agencia de representación de influencers que busca fomentar el crecimiento de sus representados, incluyéndolos en las famosas listas de seguimiento. Y, de momento, parece que les funciona. En un solo mes, el perfil de la agencia ha crecido en más de 100.000 seguidores.

Anunciantes. Al igual que las agencias han incorporado esta estrategia para hacer crecer a sus representados, algunos empresarios que necesitan aumentar su presencia en redes también han recurrido a ella. The New York Times recoge el testimonio de Social Aceleration Group, una empresa que se dedica específicamente a diseñar sorteos materiales en redes sociales y que afirma que cada uno de los perfiles que componen estas listas ha pagado previamente un mínimo de 270 dólares por aparecer en ellas.

Aun así, la tarifa puede variar en función de qué rostro promueva la lista de seguimiento. No cuesta lo mismo que Kyle Jenner pida a sus 171 millones de seguidores que sigan a los perfiles que ella sigue a que lo haga Tori Spelling, una actriz de los 90 con la que esta misma agencia ha trabajado.

Objetivo. La razón principal por la que agencias como HighKey Clout han comenzado a ofrecer dinero a cambio de pedir el follow masivo, no es otra que mantener el crecimiento de sus influencers. En influencer marketing, a más seguidores y mayor interacción de éstos con el contenido publicado, mejor caché y, por ende, campañas publicitarias mejor pagadas. De ahí que a una marca le salga más económica una acción con Wismichu que con Cristiano Ronaldo.

Además, teniendo en cuenta que gran parte del sector publicitario ha pausado las campañas con influencers, esta estrategia busca precisamente no detener su crecimiento ahora que no pueden viajar ni acudir a fiestas.

¿Es legal? Aunque en la política y las condiciones de uso de Instagram no se pronuncian de forma explícita sobre regalar dinero, un portavoz de Facebook reconoció que "este tipo de experiencias no son las que buscan para Instagram". Por ello y quizás también por cubrirse las espaldas de cara a posibles denuncias del contenido, los influencers que realizan estos sorteos remarcan al final de la publicación que Instagram no tiene nada que ver con la donación económica que realizan.

Imagen: Paigehathaway/Instagram