En su misión por retener empleadas, las empresas están ofreciendo un inusual beneficio: congelación de óvulos

La pandemia y sus consecuencias en el mercado laboral han hecho que las empresas y grandes corporaciones tengan que encontrar formas inusuales de atraer y retener empleados. La necesidad de seguir siendo competitivos se ha vuelto particularmente crucial en un momento en que un 41% del personal en todo el mundo está considerando renunciar o cambiar de empleo. En su misión por retener trabajadoras, las empresas están ofreciendo un inusual beneficio: congelación de óvulos.

Sí, la fecundación in vitro ofrecida por un tercio de las grandes empresas como Facebook o Apple ya es una necesidad para atraer mano de obra.

Programas de fertilidad para empleados. Cuando Facebook y Apple comenzaron a ofrecer beneficios de congelación de óvulos a los empleados en 2014, la medida se consideró típica de Silicon Valley. El beneficio creativo, aunque poco convencional, ayudó a atraer y retener a los talentos tecnológicos más jóvenes, pero estaba fuera del alcance de todos. Ahora los beneficios de fertilidad han pasado de ser una novedad a ser imprescindibles para muchas empresas.

Desde la FIV hasta la subrogación financiada, los beneficios basados ​​en la fertilidad se están convirtiendo cada vez más en algo que los trabajadores esperan de sus paquetes de empleo. Pero, ¿sobrevivirá la tendencia hacia los beneficios de la planificación familiar a la llamada Gran Renuncia? Los expertos parecen pensar que sí, y muchos creen que financiar la atención de la fertilidad para su personal podría ayudar a la diversidad, impulsar el compromiso de los empleados y fomentar una cultura laboral de apoyo.

Una tendencia. Los datos de la encuesta de la consultora laboral Mercer muestran que hasta 2015, poco menos de una cuarta parte de las grandes empresas (500 o más empleados) cubrían la FIV. Pero en 2020, la cifra subió al 27%. Y el año pasado, saltó al 36%. Mientras tanto, el porcentaje de grandes corporaciones que cubren los beneficios de congelación de óvulos aumentó al 15% en 2021 desde solo el 5% en 2015.

“Entre 2019 y 2020, hemos visto un aumento del 500% en las empresas que agregan beneficios de desarrollo familiar. Algunas están ofreciendo hasta un límite de 200.000 euros para cubrir el coste de formar una familia”, explicaba Peter Nieves, director comercial de WINFertility, una plataforma dedicada a ello en EEUU.

¿Por qué? Las empresas están descubriendo que los beneficios de fertilidad son cada vez más populares entre las empleadas, en particular entre las que tienen entre 25 y 40 años. El beneficio también es importante para parejas con un diagnóstico de infertilidad, parejas del mismo sexo y personas solteras, así como para quienes han sido incapaces de concebir de forma natural o están formando familias más tardíamente.

"Cinco años antes de la pandemia, vimos mucho interés pero no mucha compra", explicaba Kate Ryder, directora de Maven Clinic, un proveedor de planificación familiar cuyos clientes incluyen a Snap Inc., BuzzFeed Inc. y Boston. Scientific Corp. La pérdida de personal en la "Gran Renuncia", el deseo de brindar más ayuda a los padres agotados y el impulso para tener lugares de trabajo más inclusivos llevaron a las empresas a considerar los beneficios de fertilidad. "Y ahora todos están comprando".

Alrededor del mundo. Incluso fuera de los EEUU, los problemas de contratación también han empujado a las principales empresas a ofrecer beneficios de tratamientos de fertilidad. En Reino Unido, Natwest, Centrica, Clifford Chance y Cooley lanzaron esquemas para cubrir hasta 45.000 libras en beneficios de fertilidad en 2021. En Japón, el gobierno anunció que los empleados públicos recibirían una paga para recibir tratamientos de fertilidad, mientras que en Alemania Qunomedical recientemente comenzó a ofrecer beneficios de fertilidad a sus empleados, convirtiéndose en una de las primeras empresas emergentes europeas en hacerlo.

Otros beneficios para atraer mano de obra. En EEUU, la demanda de trabajadores supera con creces la oferta. Actualmente hay alrededor de 1,8 puestos de trabajo abiertos por cada trabajador desempleado, muy por encima de la proporción anterior al covid de 1,2. Como resultado, las empresas están aumentando los salarios y ofreciendo beneficios que no se conocían antes de 2020, como cubrir la matrícula universitaria y pagar bonificaciones a los empleados que no faltan al trabajo. Los empleadores también están ofreciendo paquetes de atención médica más lujosos, incluida la cobertura de salud mental, para competir por el talento.