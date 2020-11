Suecia creía que iba a resistir mejor a la segunda ola durante el otoño. No está siendo así

Desde un primer momento, Suecia se desmarcó de sus compañeros europeos en su respuesta a la epidemia. Fue uno de los pocos países continentales que no confinó a su población, estableciendo recomendaciones sanitarias e higiénicas mucho antes que restricciones a gran escala. La estrategia no salió demasiado bien parada durante la primera ola. Suecia multiplicó las tasas de incidencia y mortandad de sus vecinos nórdicos, los más similares en estructura demográfica y social.

¿Qué tal le va ahora, en plena segunda ola?

Mirar al otoño. Es a lo que nos invitó Anders Tegnell, epidemiólogo responsable de la estrategia sueca frente al coronavirus, en mayo: "Habrá una segunda ola cuando llegue el otoño. Suecia tendrá un alto nivel de inmunidad y su número de casos será probablemente bajo. Pero Finlandia tendrá un nivel muy bajo de inmunidad. ¿Tendrán los finlandeses que confinarse domiciliariamente de nuevo?". Según él, el 40% de los habitantes de Estocolmo tenía por entonces anticuerpos.

O lo que es lo mismo, una ventaja para afrontar cualquier rebrote.

Miremos, miremos. Las palabras de Tegnell han envejecido mal. A 24 de noviembre, Suecia registraba una incidencia acumulada de 577 casos por cada 100.000 habitantes durante las últimas dos semanas, superior ya a la de países muy golpeados en otoño como España o Bélgica. Por contra, Finlandia ha contenido vuelto a contener muy bien la epidemia: su IA apenas supera los 73 casos por cada 100.000 habitantes, la más baja de Europa continental. Las curvas de uno y otro país no engañan.

Tegnell in May:

“In the autumn there will be a second wave. Sweden will have a high level of immunity and the number of cases will probably be quite low.

…

But Finland will have a very low level of immunity. Will Finland have to go into a complete lockdown again?”



