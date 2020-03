Suecia decidió no cerrar el país frente al coronavirus. Dinamarca y Noruega sí. Así les está yendo

Sin referentes históricos inmediatos, en mitad de una incertidumbre enorme, ante la perspectiva de un cierre económico calamitoso, los estados europeos han adoptado estrategias muy dispares frente al coronavirus. Desde las clausuras paulatinas y totales de España e Italia, fruto de la extraordinaria gravedad de su crisis, hasta las posiciones más laxas y laissez-faire de Reino Unido o Países Bajos.

A corto plazo, unas parecen más efectivas que otras.

El caso sueco. Suecia ofrece un buen ejemplo. Su gobierno descartó desde un principio cierres a gran escala de la actividad económica. Impuso algunas restricciones, como un límite de quinientas personas a las reuniones públicas, y adoptó una estrategia contemplativa, centrada en esfuerzos puntuales. No habría cuarentenas masivas. No se han cerrado escuelas. Los comercios siguen operando.

Los enfermos deben pasar el virus en casa y regresar a la vida social después, ya inmunizados.

Resultados. ¿Qué tal está funcionando? Una buena forma de averiguarlo es comparando su situación con la de dos países vecinos de similares características y políticas antagónicas, como Dinamarca y Noruega. Sus gobiernos impusieron restricciones severas desde el inicio de la epidemia. A corto plazo, ambos han logrado controlar la curva de contagios y muertes. La tendencia sueca es mucho más preocupante.

Sweden took a laissez-faire approach to COVID-19 while their neighbors shut down public life and sealed the borders. It looks like we're finally seeing the results. (Graph is cumulative deaths: Sweden yellow, Denmark red, Norway blue; screenshot from /r/Denmark) pic.twitter.com/Jg1qfqo1Ei