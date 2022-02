Si tienes la impresión de que hay demasiadas series, no estás solo: se han estrenado 559, un récord

John Landgraf, presidente del canal FX, predijo hace años que el volumen de series alcanzaría su punto máximo, ya que no era sostenible para el negocio. Creía que la industria estaba generando demasiadas series como para que todas tuvieran su cuota de atención. Se estaba creando, según su análisis, una "burbuja del entretenimiento" que en algún momento llegaría a su pico y comenzaría a bajar. Pero la explosión de los medios de streaming cambió esa predicción. Más tarde acabaría reconociendo que ese crecimiento ha demostrado ser más sostenible de lo que pensó.

Esa burbuja nunca explotó. Si no que no para de alcanzar nuevos récords.

Los datos. En concreto, esta burbuja se visualiza de forma muy clara al ver que entre 2012 a 2018 el número de nuevas series se disparó de 300 a más de 500. En 2020, por la pandemia y el cese de muchos rodajes, hubo un ligero bajón. Hasta que en 2021 volvimos al cauce original. Según FX Research, que ha estado contando la cantidad de series desde que entró al terreno de juego con su famosa The Shield en 2002, hubo 559 series originales en los servicios de streaming y cable. Eso es un aumento de 66 desde 2020 (13% más), cuando hubo 493. En 2019 fueron 532.

Dado que la investigación de FX solo cuenta programas en inglés, no incluye series internacionales destacadas como Squid Game y Money Heist, las cuales atrajeron audiencias considerables.

Si te da la impresión de que hay muchas más series de las que puedes ver no es solo que sea así, es que en 2021 hubo un máximo (559 estrenos).



Pero este aumento lleva cocinándose años, incluso antes de que #Netflix fuera lo que es hoy.



📺Se conoce como #PeakTV



Cada vez más medios de streaming. En realidad, en 2015, cuando Landgraf se lanzó a expresar esa afirmación, quizá no sabía entonces que dos años más tarde Disney iba a comprar la rama de entretenimiento de FOX, y se vería inmerso como un subproducto más de un conglomerado todavía más grande que prepararía Disney Plus. El resultado también viene en parte por otros canales de streaming que se sumaron a la batalla desde que comenzó la década, incluidos Peacock, HBO Max y Paramount Plus renombrado, que ahora están zumbando con un volumen cada vez mayor.

Tras la pandemia. La recesión en 2020 se debió en parte a los efectos de los primeros meses de la pandemia, que provocó el cierre de la producción en todo el mundo y provocó que varias series "no se renovaran". Sin embargo, a medida que las vacunas contra el Covid estuvieron ampliamente disponibles y los protocolos de seguridad se convirtieron en una parte rutinaria del negocio, la producción volvió a aumentar durante gran parte de 2021. Hasta lo que hemos conseguido ahora en 2022.

La evolución. Para que os hagáis una idea de tal cambio: en comparación, en vísperas de la revolución del streaming en 2011, había 266 series con guion original en televisión: 116 en retransmisión, 33 en cable de pago, 111 en cable básico y 6 (has leído bien, SEIS) en streaming. Y en 2002, había 182 series guionizadas en televisión (135 en retransmisión, 17 en cable de pago, 30 en cable básico y ninguna en streaming, ya que no existía).

Beneficia a los lanzamientos semanales. Libres de los límites del tiempo, y en muchos casos, de la rentabilidad económica directa, los servicios de streaming pueden generar continuamente nuevas series. Y con una gran carrera armamentista en curso ahora en términos de cuántos miles de millones está asignando cada uno a la programación original, esa manivela simplemente se movería más rápido con más opciones. Pero la idea de comenzar una serie de 12 horas puede parecer más que intimidante. ¿Los posibles beneficiarios? Estrenos semanales y películas.

Hay muchas decisiones que tomar y, muy probablemente, un factor estresante menor si te quedas atrás en una serie y pasa su tren. Comienzas a ver una serie, pero nunca encuentras el tiempo para terminarla, lo que resulta en todo tipo de estrés, culpa y sentimientos de indignación cada vez que miras el mando de tu televisor. Los lanzamientos semanales, por otro lado, no conllevan tales factores estresantes. Hemos hablado de ello en Magnet en este artículo. Este sistema está programado para un día y una hora específicos en torno a los cuales puedes crear tu horario. Si pierdes un día, dos o incluso una semana entera, es bastante fácil ponerse al día duplicando los episodios. La vuelta de la TV lineal es una realidad.