TikTok tiene un problema con su algoritmo: fabrica influencers demasiado rápido

Desde que TikTok absorbió Musically no solo ha conseguido superar los 500 millones de usuarios activos, también se ha posicionado como una de las fábricas de influencers más rápidas de internet. El algoritmo de la plataforma ha logrado que en tan solo ocho meses tiktokers como Charli D'Amelio pasen de tener cientos de seguidores a superar la barrera de los 30 millones. ¿Problema? No todos los nuevos creadores tienen el algoritmo de cara durante tanto tiempo.

Fama exponencial. Al igual que sucede con otras plataformas como YouTube, el contenido que triunfa en TikTok va cambiando a lo largo del tiempo. Mientras hace año y medio los perfiles musicales como Baby Ariel eran sinónimo de éxito, ahora la plataforma premia más los challenges bailables y las coreografías. Esto provoca que mantenerse en la cúspide de la ola de TikTok sea particularmente complicado. Los creadores ganan miles seguidores de la noche a la mañana sin saber muy bien por qué y, casi del mismo modo, el hype se desinfla.

El tiktoker americano @sugarramen es uno de los casos que refleja esta tendencia. Durante meses sus chistes y memes eran amplificados por la plataforma hasta que un día comenzaron a caer. El contenido que subía ya no funcionaba igual e, inevitablemente, esto afectó su autoestima. Tal y como cuenta a Vox, comenzó a ir a terapia y dejó de utilizar la red social.

¿Cómo se viraliza un vídeo? Esta es una de las preguntas más repetidas y, a su vez, uno de los secretos mejor guardados sobre el funcionamiento de TikTok. Sin embargo, tras meses de estudio e investigación tiktokers como Max Li parecen haber descubierto algunos de los parámetros que hacen que un vídeo triunfe o no. Según la teoría de lotes desarrollada por Li y confirmada por un ex ingeniero de TikTok, cada vídeo publicado aparece en la página For You de un grupo de entre 300 y 500 personas.

En función del número de likes, comentarios y visualizaciones, el vídeo se somete a la misma prueba frente a una audiencia más amplia y, posteriormente, a un test de IA que filtra el contenido. Por último, los vídeos aprobados son gestionados por la propia plataforma, que es la que decide si los mantiene en la página de recomendaciones o no. Según esta teoría es TikTok quien gestiona las tendencias, en último término.

Ejemplos. El mero hecho de que Charli D'Amelio fuese una desconocida hace tan solo nueve meses y que su fama actual la haya llevado a protagonizar junto a Becky G uno de los anuncios de la pasada Super Bowl ilustra el potencial que hay detrás del crecimiento exponencial de TikTok. Tener el algoritmo de cara ha llevado a la tiktoker a realizar colaboraciones con marcas por miles de dólares, presenciar el último desfile de Prada o a realizar un challenge junto a Jennifer Lopez.

Teniendo en cuenta que todo esto le ha llegado en menos de un año y haciendo el mismo contenido que miles de chicas de su edad, es comprensible que un 54% de los americanos de entre 13 y 38 años deseen ser influencers y que un 26% crean "fuertemente" que pueden conseguirlo si se les da la oportunidad.

Ansiedad. Creadores como Sam de @sugarramen han manifestado este tipo de problemas cuando no han logrado mantener el éxito de su contenido en TikTok. Sin embargo, la ansiedad fruto del uso y consumo de contenido en redes no es algo que solo suceda en TikTok. Estar fuera de Facebook durante un mes equivale al 40% de los beneficios de ir a terapia. Youtubers como Liza Koshy o Rubius decidieron, hace año y medio, tomarse un descanso y desaparecer de Internet durante unos meses.

Más desconexión. Conscientes de la cantidad de tiempo que pasan los adolescentes consumiendo y subiendo contenido a la red social, desde la propia plataforma han comenzado a recomendarles que se tomen un descanso para comer o salgan a la calle a dar un paseo.

Imagen: Charli D'Amelio/Instagram