Las toallitas no se disuelven en el váter, y una niña de 4 años lo demuestra con este experimento

El mensaje comenzaba más o menos así: "Mi hija de 4 años y yo hemos decidido resolver un gran misterio este verano... ¿de verdad hay toallitas que pueden tirarse al water?". Como un buen ejemplo de padre que trata de enseñar un poco de pensamiento crítico a su hija, Juanjo Valderrama, que así se identifica este usuario de Twitter, puso en marcha durante dos semanas un experimento para comprobar las afirmaciones de las toallitas húmedas que dicen poder arrojarse al inodoro.

El sencillo pero contundente experimento está documentado en la red social, con imágenes incluidas, demostrando su resultado y, más importante aún, comprobando que a veces no hacen falta grandes y caros experimentos para educar y concienciar sobre el medio ambiente.

Mi hija de 4 años y yo hemos decidido resolver un gran misterio este verano... ¿de verdad las toallitas de @Grupo_Ubesol pueden tirarse al water? pic.twitter.com/lXEBxLNvfW — Juanjo Valderrama (@jjvaarq) 5 de agosto de 2018

¿Cómo terminó el experimento?. El resultado obtenido por Juanjo y su pequeña, tras quince días, es que no; las toallitas húmedas, de una marca en concreto, no se degradan con el agua de forma natural. Para realizar su experimento casero, metieron la misma cantidad de papel higiénico y toallitas húmedas en dos vasos de agua distintos. Según comenta, cada día agitaban los vasos para provocar la desintegración mecánica. Tras dos semanas, el papel higiénico se había desintegrado por completo. La toallita, sin embargo, permanecía prácticamente intacta.

¿De qué está hecha la toallita?. Al contrario de lo que parece a simple vista, las toallitas húmedas no están hechas de papel, sino que su composición suele llevar un entramado textil de poliester y/o algodón, con fibras de celulosa (papel), entre otras cosas, humedecidas con materiales limpiadores y humectantes como la glicerina. Las toallitas húmedas están hechas así para, en primer lugar, no apelmazarse y mantenerse despegadas y fáciles de sacar del envoltorio. También están diseñadas para durar mucho tiempo. Por tanto, no son papel, aunque lleven algo en su composición, sino que, dependiendo de la marca, están relacionadas más con el plástico o con los textiles.

¿En qué se diferencian de las toallitas "de water"? A día de hoy existen varias marcas muy conocidas de toallitas "de WC", tales y como las que muestra Juanjo en su experimento. ¿Cuál es la diferencia? En principio, la única distinción existente, atendiendo a sus afirmaciones de composición, es un mayor contenido en celulosa, embebido en la misma matriz textil. Por lo demás, cada marca usa combinaciones parecidas pero distintas para hacer sus toallitas.

No, no se pueden tirar al inodoro. Aquí es donde nos topamos con un hecho muy curioso. A pesar de que en la etiqueta de uso de las toallitas, de esa marca en concreto, indica que la toallita se pueden tirar al water "ya que se disgrega con el movimiento del agua", esta información se contradice, por ejemplo, con la indicada por la marca distribuidora, que especifica que ha de arrojarse a la papelera y no al water, a pesar de las indicaciones. También están los informes de la OCU, la cual denunció a la marca por publicidad engañosa, y ha alertado varias veces de que las toallitas han de arrojarse a la papelera. Nos hemos puesto en contacto con uno de los fabricantes y se han mostrado abiertos a proporcionarnos toda la documentación técnica que avala lo que promete la etiqueta. Por el momento, seguimos a la espera de recibirla.

El impacto medioambiental de las toallitas. Este tipo de productos solo se disuelve, como máximo, en un 26%, creando una maraña de tejido indisoluble que puede provocar importantes atascos, retención de materiales biológicos y otros problemas. Esto se debe, en gran parte, a que las plantas de tratamiento de aguas residuales no están preparadas para tratar los productos textiles como las toallitas húmedas. Estas, además, pueden llegar a la naturaleza, donde tardarán décadas en degradarse, sumándose a la contaminación por plástico y otras sustancias que ensucian nuestros mares y entornos naturales.