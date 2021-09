Todo lo que baja un 40% sube un 40%: la burbuja de las criptomonedas se está volviendo a hinchar

¿Qué palabra podría definir el comportamiento de las criptomonedas en los mercados de valores? "Volatilidad" comienza a resultar insuficiente. Si hace unos meses abordábamos el desplome generalizado de todas ellas (hundiendo a su representante más ilustre, Bitcoin, en su precio más bajo del año) hoy la situación es distinta. Todas las criptomonedas vuelven a crecer. Algunas, como Ethereum, más de un 40%, mimetizando la increíble escalada de la primavera (ya ronda los $3.900).

¿Qué está pasando?

Primero, la situación. Bitcoin cotiza a esta hora a $50.000, superando con mucho su crisis de mediados del verano (cayó hasta los $29.000 en julio). Solana se ha disparado un 30% durante las últimas horas, alcanzando un valor máximo histórico de $194 (en julio valía 26%). Quant ha superado los $300, cuando a principios de junio apenas valía $50. Compound, Dash, Litecoin, todas están creciendo mucho tras algunos meses de sinsabores. Incluso Dogecoin, un meme, recupera terreno.

Ninguna ha llegado a su pico máximo de mayo. Es cuestión de tiempo. Algunas, como Ethereum, están muy cerca.

Y ahora, los motivos. ¿A qué se debe el renovado frenesí de las criptomonedas? Del mismo modo que sólo podíamos teorizar sobre su caída en desgracia hace unos meses, hoy sólo disponemos de pistas, no de certezas. Una bastante plausible pasa por Facebook. En su obsesión por el "metaverso", la plataforma de Mark Zuckerberg parece interesada en crear algún tipo de soporte para NFT, las piezas artísticas digitales subastadas en el mercado de criptodivisas (Ethereum).

Some people think of Ethereum as Bitcoin back in the earlier days (2017). The analog chart below shows that it’s easy to see why. For this chart I simply pushed Ethereum’s price history back four years (same price scale). h/t @RaoulGMI /3 pic.twitter.com/eI0bVvNMGg