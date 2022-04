Todo lo que Elon Musk ha prometido cambiar (y todo lo que no) si finalmente se hace con Twitter

Elon Musk siempre ha dicho que Twitter debería ser un escenario para la libertad de expresión. Después de varias semanas en las que el consejo de la red social ha intentado frustrar las intenciones de la persona más rica del mundo de adquirir la plataforma, parece que las negociaciones podrían llegar a buen puerto finalmente. A Musk le encanta tuitear y dice que tiene muchas ideas que podrían "desbloquear el potencial" de la plataforma. Pero esos cambios podrían no ser populares entre usuarios y anunciantes.

Y sí, Twitter, por supuesto, tiene sus problemas. Ha perdido dinero en los últimos años. No está creciendo tan rápido como les gustaría a los inversionistas. Pero a diferencia del típico asaltante corporativo, Musk ha sido muy claro en que no se trata sólo de ganar dinero.

Los acontecimientos. Antes de entrar en materia sobre los cambios que Elon Musk quiere para la red social, hay que comentar que cuando decimos que el multimillonario podría adquirir Twitter, no lo decimos en balde. El consejo de administración de la red social, que se mostraba contrario a los deseos de Elon Musk , ha reculado y ya está negociando los detalles de la venta de la compañía al fundador de Tesla, que a mediados de abril propuso comprar la empresa por 39.803 millones de euros. El consejo pareció oponerse a la idea inicialmente, y de hecho puso en marcha un plan para evitar que la Musk se hiciera con la empresa . Ahora todo ha cambiado.

Según indican en The Wall Street Journal , los 11 miembros del consejo de Twitter se habrían reunido para discutir con Musk su oferta no solicitada, añadiendo que las partes estaban discutiendo los detalles de la transacción, incluido un cronograma y las tarifas que se abonarían.

Una "plaza para el pueblo". Si bien es posible que aún no conozcamos sus intenciones específicas, Musk no ha sido ajeno a expresar sus pensamientos sobre cómo cambiar Twitter. Uno de sus objetivos es aflojar la moderación del contenido. Musk se ha referido repetidamente a Twitter como "la plaza pública de facto" de la era moderna, el equivalente digital de un foro público. Con ese fin, criticó la decisión de Twitter de prohibir permanentemente el acceso al sitio al expresidente Donald Trump, tras la insurrección del Capitolio.

"Mucha gente va a estar muy descontenta con la alta tecnología de la costa oeste como árbitro de facto de la libertad de expresión", tuiteó Musk. El CEO trató de explicar el enfoque que cree que la plataforma debería tomar en lo que respecta a la moderación de contenido. "En caso de duda, déjalo existir. En un caso en el que quizás haya mucha controversia, tal vez no quieras promocionar ese tuit. Creo que queremos ser muy reacios a borrar cosas y ser muy cautelosos con las prohibiciones permanentes".

Libertad de expresión, lo primero. Musk cree que Twitter básicamente debería permitir todo el discurso legal. Si Twitter hiciera esto, podría significar la desinformación, el discurso de odio, el acoso, el spam. Y estas son todas las cosas contra las que Twitter y otras plataformas de Internet han estado tomando medidas enérgicas. Lo ha demostrado en las últimas semanas: en su puesta en marcha de Internet satelital, Starlink, rechazó las solicitudes de algunos gobiernos para bloquear las transmisiones de noticias rusas. "No lo haremos a menos que sea a punta de pistola. Lamento ser un absolutista de la libertad de expresión", dijo.

Twitter algorithm should be open source

Cambio de algoritmo. Otro punto que Musk ha planteado en el pasado tiene que ver con el papel de Twitter en la configuración de la sociedad. Encuestó a sus seguidores el mes pasado sobre si creen que el algoritmo debería ser de "código abierto", un término para el software que se distribuye libremente y puede ser manipulado por muchos colaboradores diferentes. "Me preocupa que el sesgo de facto en el algoritmo de Twitter tenga un efecto importante en el discurso público", comentaba.

Musk presentó otros cambios que haría para hacer que la plataforma sea más transparente. Si hay "algún cambio en los tuits de las personas, si se enfatizan o restan énfasis, esa acción debe hacerse evidente. Así que no hay ningún tipo de manipulación detrás de escena, ya sea algorítmica o manualmente", apuntaba.

Eliminar los bots. Algunas de las propuestas de Musk también hablan más de su uso personal de Twitter que de cualquier otra cosa. Por ejemplo, anteriormente declaró que quiere deshacerse de los "bots de spam criptográfico": cuentas de spam que promueven lo que parecen ser estafas basadas en criptografía.

Musk ha llamado al problema del spam en Twitter el "problema más molesto". Incluso ha suplicado públicamente a Twitter que haga algo al respecto. "¿Cuánto tiempo debe durar esto?" preguntó en febrero. En una entrevista del 14 de abril en TED 2022, Musk citó este problema como lo primero que cambiaría como nuevo propietario de Twitter. "Una de las principales prioridades que tendría es eliminar los ejércitos de bots de spam y estafa. Hacen que el producto sea mucho peor".

Do you want an edit button?