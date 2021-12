Tokyvideo es lo más buscado este año en España en cine y series. Y todo gracias a las telenovelas turcas

Esta mañana muchos periodistas se han sentido confundidos y han tenido que dedicar a su trabajo un par de minutos más de lo esperado.

Google ha publicado su tradicional informe con los términos más buscados en su plataforma en este último año, segregando por países y categorías de búsqueda. Así, en España, en el top de búsquedas de cine, tv y series no se encontraba la ubicua El juego del calamar, que ni siquiera ha entrado al ránking; tampoco ha ganado Supervivientes, que se ha tenido que conformar con el segundo puesto. ¿Quién ha ganado? Tokyvideo. Ese ha sido, según San Google, el rey del contenido audiovisual en 2021, uno del que no habrás leído ni media referencia en Espinof, Sensacine o Fotogramas.

Resumiendo, Tokyvideo es el sitio al que acuden miles de fans de las telenovelas turcas de moda para verlas fuera de las limitaciones del canal de televisión lineal Divinity o de la app de mitele PLUS, que sólo pone los capítulos de forma gratuita una vez ya han sido emitidos en el canal de Mediaset. Tokyvideo es así un punto de encuentro donde ver en modo online y alegal el contenido de esas series antes que nadie.

Así, los amantes de las pasiones de Oriente Medio han vuelto a hacer válida la idea de que infraestimamos hasta qué punto hay un consumo obviado en el día a día por los principales portales de información cultural. Que si Netflix o Disney llevan la fama, las telenovelas llevan el agua.

Pero, ¿tan grande es Tokyvideo? Es una pregunta lícita, ya que ha ocupado el primer puesto en esa categoría de términos más buscados de “cine, tv y series” en Google en nuestro país y un peinado del término en redes sociales devuelve un vacío informativo que no corresponde a su supuesta importancia. Dentro de Tokyvideo puede verse cómo los episodios más populares de series turcas estelares tipo Mi hogar, mi destino o Love is in the air no suelen superar las 90.000 reproducciones (según los parámetros compartidos por esta compañía), que no es mucho.

Pero sí, su arrollador éxito lo confirma Google Trends. Aquí podemos ver también una comparativa de búsquedas de Tokyvideo frente a otras populares plataformas de contenido audiovisual: Youtube sigue siendo el rey, pero desde finales de 2020 esta plataforma viene pisando fuerte.

Así que su éxito se deberá a una mezcla del tráfico oculto y el boca-oreja. Hablamos con una aficionada a las telenovelas turcas y nos confirma la supremacía de dicho canal: “Cualquier fan de la serie en España conoce Tokyvideo. Hasta en mi peluquería se habla de ella”. Su forma de llegar a este espacio fue, casi seguro, el mismo que muchas otras aficionadas, poner "love is in the air capítulos en español" en Google, toparse con el archivo de Tokyvideo y ya quedarse ahí.

No sabremos cuánto durará el éxito de este nuevo portal de contenido audiovisual. Lo que sí sabemos es que el mérito es patrio: Tokyvideo es española, concretamente de una empresa gijonesa, Techpump. Esta compañía tecnológica con "entre 51 y 200 empleados" es más conocida por ser también la dueña de la página Cumlouder, la productora de contenido pornográfico para consumo online, aunque desde hace años manejan también otro producto, Siroko, marca de “contenido de márketing, deporte, ropa y gafas de sol” que hace años les valía la promesa de convertirse en "la próxima Hawkers".

Por el momento parece difícil que Tokyvideo pueda rivalizar a corto plazo con Youtube: algunos de sus clips más exitosos parecen no provenir de usuarios originales, sino de cuentas que parecen asociadas a la empresa española (los vídeos de los informativos de Ángel Martín, por ejemplo, los sube tokyvideotrends), pero habrá que ver qué futuro le depara al proyecto.