El toque de las campanas españolas es un lenguaje en sí mismo. Y ahora también Patrimonio de la Humanidad

Campana: 1.f. Instrumento metálico, generalmente en forma de copa invertida, que suena al ser golpeada por un badajo o por un martillo exterior.

He ahí lo que dice el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) en su primera acepción cuando se busca el término “campana”. Como ocurre con frecuencia, de la teoría a la práctica, del instrumento al uso, va sin embargo un largo, larguísimo trecho, rico en matices y significados, que en este caso ha querido reconocer con todas sus letras —y sonidos— la mismísima UNESCO.

Su Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial acaba de declarar al toque manual de campanas español un tesoro lo suficientemente importante como para ponerlo en valor y, lo que resulta más interesante aún, salvaguardarlo para evitar que, en la medida de lo posible, acabe perdiéndose.

Claro está, el foco de los expertos de la UNESCO no se centra en el instrumento, sino su manejo como medio de comunicación, el provecho que le hemos sacado a lo largo de generaciones para comunicarnos mucho antes de que nos paseásemos con smartphones en los bolsillos o llegase un par de clics en Google para estar al tanto de lo que ha pasado en el pueblo, la ciudad de al lado, el país o la otra punta del globo. Eso sí, sin palabras. Todo a golpe de badajo.

“Los toques de campana eran con seguridad el más importante medio de comunicación de masas en la sociedad tradicional. Informaban sobre hechos importantes para el grupo, emitiendo mensajes con connotaciones espaciales, temporales y de representación social —explicaba hace ya más de cuatro décadas Françesc Llop i Bayo—. No solo informaban: estaban reforzando al mismo tiempo una manera de ver el mundo, organizar el tiempo y el espacio y estructurar la sociedad”.

Llop i Bayo, antropólogo y campanero, recuerda además que aunque había ciertas tradiciones culturales “de alcance más o menos regional”, buena parte de su traslado a la práctica, como los mensajes o las técnicas, solían atenerse a “formas poco más que comarcales”.

Para entender la importancia que tuvieron en su día viene bien además recordar dos claves, más allá de los avances tecnológicos: primero, que las torres de los campanarios solían marcar el skyline de las villas como el punto más elevado; y, segundo, e igual de importante, que al sonar en pueblos pequeños y sin un volumen de tráfico alto, su sonido llegaba a casi todas las esquinas.

