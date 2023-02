Trabajar es malo para tu salud (y cada vez tenemos más datos y más pruebas que lo corroboran)

“Por primera vez, probablemente desde la Revolución Industria, la salud y el bienestar están en retirada”. La frase la pronunció hace no mucho el prestigioso economista inglés Andy Haldane y aunque entronca con el mantra —repetido con frecuencia durante los últimos años— de que a las nuevas generaciones les tocará vivir peor que sus a padres, también deja ver otra realidad igual de crucial: en ciertos aspectos nuestros trabajos parecen haberse vuelto más dañinos.

Hay datos desde luego que así lo sugieren.

¿Nos sienta peor el trabajo ahora? La pregunta se la hacía hace poco la columnista Sarah O´Connor en un artículo publicado en Financial Times (FT) que deja una conclusión interesante: nuestros empleos quizás sean menos peligrosos que los de nuestros padres y abuelos en lo que a riesgos físicos se refiere, pero no ocurre lo mismo si lo que valoramos es la salud psicológica. Puede que se hayan vuelto más llevaderos para el cuerpo, pero no parece que sea así para la mente.

¿Qué dicen las cifras? Que las lesiones que afectan a los trabajadores a nivel físico han descendido de forma notable. Su curva es decreciente. Exactamente lo contrario que ocurre con los casos de ansiedad y depresión. FT recoge un estudio elaborado con datos del HSE, el regulador para la salud y la seguridad laboral en Gran Bretaña, que muestra la tasa estimada de trastornos musculoesqueléticos autodeclarados por cada 100.000 empleados durante un período de 12 meses.

En 2003 el dato estaba algo por debajo de 2.200. En 2021 pasaba de 1.400. Cuando se analiza el mismo parámetro para los casos de estrés, depresión y ansiedad, la tendencia es bastante distinta. En 2003 la tasa no llegaba siquiera a los 1.600, pero hace dos años el mismo indicador sobrepasaba ya los 2.600.

