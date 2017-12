Tranquilo, la Unión Europea no va a prohibir tu kebab de las 6 de la mañana a la vuelta del after

Una búsqueda rápida por Google o Twitter descubre una inquietante información: "La Unión Europea se plantea prohibir los kebabs". Tan preciado manjar, surgido en Berlín a principios de los años setenta y estandarizado como un paraíso de la comida rápida, se vería así abocado a la desaparición. Otra muesca en el revolver de la gris burocracia de Bruselas.

El enfoque de la noticia era irresistible porque la mayor parte de los europeos amamos al kebab con locura. De modo que se repitió de forma sistemática en todos los medios: "Los Doner Kebabs podrían tener las horas contadas", "Estas son las razones por las que la Unión Europea quiere prohibir el kebab", "La Unión Europea podría prohibir el kebab por los riesgos a la salud" y un largo etcétera de titulares similares. Allá donde se mirara tan sólo se atisbaba un negro horizonte para el kebab.

Ahora bien, la noticia así contada es incorrecta, o cuanto menos incompleta. Lo es por varios motivos, explicados (sin éxito, como es evidente) tanto por la Comisión Europea como por el Parlamento.

Para entenderlo, demos dos pasos hacia atrás. La Unión Europea funciona de forma similar a otros sistemas políticos nacionales. Por un lado tenemos a la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión y el equivalente a su gobierno. Por otro, tenemos al Parlamento Europeo, su órgano legislativo. El primero puede plantear proposiciones de ley, y el segundo se encarga de discutirlas, enmendarlas y aprobarlas. A menudo, este trabajo se realiza en comisiones parlamentarias específicas. Una de esas comisiones es la de Salud y Medio Ambiente (ENVI).

#Kebabs to remain on our plates. MEPs only consider vetoing authorisation of #phosphate additives, currently anyway prohibited in kebabs. More here https://t.co/RpaMEpCnGm