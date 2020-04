Tres hermanos pueden despedirse de su madre; los otros tres, no: el drama de los funerales en confinamiento

España atraviesa la mayor crisis de mortandad de su historia reciente. Oficialmente, más de 22.000 personas han perdido la vida a causa del Covid-19. El número de fallecimientos durante el último mes y medio es muy superior, aunque es difícil estimarlo con exactitud. Una tragedia de escala nacional que se entremezcla con un confinamiento y con un parón económico donde la prioridad es evitar las aglomeraciones.

¿Cómo se conjuga? Con restricciones dramáticas.

La ley. Consciente de que uno de los focos de la epidemia fue un funeral en Vitoria, el gobierno restringió el acceso a los entierros y velatorios no en su decreto sobre el Estado de Alarma, el 14 de marzo, sino en una legislación específica posterior publicada en el BOE el 22 de marzo. En aquella semana intermedia la regulación quedó de la mano de las comunidades autónomas, que ya restringieron el acceso.

Sólo tres personas. Por lo general, y dado el confinamiento en todo el país, se permitía el acceso a familiares directos. No fue hasta el 29 de marzo, mediante orden ministerial, cuando el gobierno fijó condiciones: la participación en una comitiva "para el enterramiento o cremación" se restringía a "un máximo de tres familiares o allegados", además del "ministro de culto" de la confesión respectiva.

Además, se suspendían los velatorios. Era un detalle importante, si bien tardío. Las comunidades habían adoptado políticas dispares. Castilla-La Mancha y Aragón permitían hasta un máximo de diez personas; Andalucía los anuló a partir del 20 de marzo; Madrid, el 26;

En la práctica. Muchas funerarias paralizaron sus servicios de cara al público. El efecto legislativo fue inmediato: miles de familiares no podrían velar o despedirse de sus difuntos. Sólo tres de ellos, generalmente los más cercanos, tendrían el privilegio. Lo ilustraba ayer Emilio Morenatti con una foto: en Barcelona, tres hermanas pudieron acceder al cementerio durante el entierro de su madre; las otras tres, no.

La imagen de la desolación.

Siblings Maria, Javier and Carina attend the burial of their mother Amparo at Montjuic cemetery in Barcelona. Only three of the six siblings of the Rumeu family were allowed to attend the funeral of their mother due to the social restrictions imposed by the Spanish government. pic.twitter.com/Fw42hNokap