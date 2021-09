Twitter es la penúltima plataforma que sobrevive a la cruzada anti-porno. Y ahora van a por ella

Facebook e Instagram han luchado enérgicamente contra el contenido para adultos con normas estrictas para detener el material pornográfico o cualquier cosa remotamente sugerente. Algunas organizaciones llevan mucho tiempo haciendo campaña contra la pornografía en redes, celebrando las recientes maniobras de Pornhub y OnlyFans.

Sin embargo, Twitter sigue siendo el último eslabón en la cadena. Su nuevo punto de mira en esta cruzada antiporno. Se trata de una de las únicas plataformas donde los creadores de contenido para adultos pueden compartir su trabajo sin prohibiciones.

La denuncia. Todo este embrollo tiene origen en una demanda de la organización estadounidense NCOSE, el Centro Nacional de Explotación Sexual. Presentaron una demanda contra Twitter a principios de año, acusando a la plataforma de permitir y beneficiarse de la trata de personas. La denuncia alega que Twitter "alojó a sabiendas material de explotación sexual, incluido material de abuso sexual infantil y permitió que la trata de personas y la difusión de material de abuso sexual infantil continuaran en su plataforma, obteniendo así beneficios”.

La demanda se basa en SESTA-FOSTA, la ley contra el tráfico sexual que condujo a que miles de trabajadoras sexuales y contenido erótico amateur desapareciera de Reddit o Craiglist. Básicamente tiene dos objetivos: probar la excepción a la Sección 230 que FOSTA creó para asuntos que supuestamente tratan con lo que ellos llaman "trata de personas", y presionar a Twitter para que de manera preventiva adopte una postura de censura corporativa con respecto a todo el contenido.

¿Por qué? NCOSE tiene pruebas de que dos hombres (ahora demandantes) fueron víctimas de un abuso cuando tuvieron 13 años. Un traficante sexual los manipuló para que enviaran imágenes sexuales de ellos mismos en Snapchat; Luego, los videos se publicaron en Twitter. Afirman que a pesar de sus esfuerzos por eliminar los videos poniéndose en contacto con Twitter y la policía, los tuits se mantuvieron activos durante nueve días y acumularon 167,000 visitas. Con una decisión judicial a mediados de agosto, se permitió que el caso avanzara.

¿Contenido sexual evitable? Las redes sociales como Twitter y Facebook informan sobre el contenido de explotación sexual infantil en sus plataformas, que es lo que NCOSE está blandiendo para acabar con el porno en general. Facebook reportó 20.307.216 casos de contenido sólo en 2020. Twitter reportó más de 65.000 casos en 2020. Si bien la demanda de NCOSE se centra en uno de ellos, las propias declaraciones de la organización sobre Twitter son hostiles a todas las formas de trabajo sexual y entretenimiento para adultos. Dicen: "Es prácticamente imposible para un usuario habitual evitar contenido sexualmente explícito".

Y eso no es del todo cierto. Twitter tiene controles que permiten a los usuarios filtrar contenido sensible, que incluye contenido sexual. Los usuarios que cargan contenido sensible deben marcarlo como tal, o corren el riesgo de ser suspendidos o baneados. La plataforma también tiene reglas contra la desnudez no consensuada, el intercambio de información privada y la explotación sexual infantil.

#CleanUpTwitter. "Twitter tiene tolerancia cero para cualquier material que presente o promueva la explotación sexual", explicaba un portavoz de la plataforma en este reportaje de Vice. Pero varias organizaciones, usualmente de caracter religioso, siguen en sus trece: “Está lleno de pornografía que apoya los mitos de la violación, normaliza la explotación a adolescentes, los temas de incesto y refuerza los estereotipos sexuales degradantes con carga racial. Estos incluyen anuncios de webcams de prostitución y encuentros en persona”.

Bajo esas premisas ha nacido el hashtag #CleanUpTwitter. Recurrir a instancias de explotación sexual para presionar a las plataformas ya ha cortado con éxito a Pornhub el acceso a Visa y Mastercard, recientemente probablemente llevó a OnlyFans a considerar prohibir la pornografía y provocó el cierre de muchos sitios de redes y publicidad para adultos, incluido Backpage.com y una sección de Craigslist.

¿Qué le va a pasar a la plataforma? En la denuncia, los abogados de NCOSE alegaron que Twitter "se ha convertido en un refugio seguro para las personas atraídas por menores". En parte, afirman que la plataforma debe rendir cuentas en virtud de la Ley de lucha contra el tráfico sexual en línea, que hace que las plataformas sean responsables de cualquier discurso sexual que pueda interpretarse como tráfico sexual según la ley.

Twitter presentó una moción para desestimar la demanda. Un juez dictaminó desestimar todos los reclamos contra la plataforma donde estaba protegida por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, pero permitió que un reclamo avanzara, en virtud de la Ley de Protección de Víctimas de Trata: que Twitter era un "beneficiario" del tráfico sexual .

La última opción de las trabajadoras sexuales. En realidad, Twitter es la única plataforma convencional que permite el contenido explícito. Por eso, sirve como una herramienta increíble para convertir a los seguidores en clientes. "Puedo enviar seguidores de otras plataformas a Twitter, ya que me proporciona un espacio para publicar enlaces. En plataformas como TikTok o Instagram, tengo que ser muy discreta para evitar que se elimine mi perfil, así que en lugar de decir algo como "Echa un vistazo a mi OnlyFans" o "Enlace en la biografía", puedo decir: "Sígueme en Twitter para ver más'", explicaba la creadora de contenido para adultos Ella Barnett.

A ella le borraron Snapchat, le prohibieron temporalmente TikTok y le impusieron prohibiciones de 30 días en Facebook repetidamente, a pesar de seguir las reglas en cada una de estas plataformas. "Twitter es el único sitio donde realmente puedo promocionar a seguidores que no pagan sin correr el riesgo de que se elimine mi cuenta". Twitter ya es, al final, el último recurso que tienen la mayoría de las trabajadoras sexuales.