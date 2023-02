¿El único hombre que no grabó con su móvil la canasta histórica de LeBron James? El fundador de Nike, claro

El Staples Center, hoy rebautizado como Crypto.com Arena, un amplio estadio cubierto de Los Ángeles en el que juega como local Los Angeles Lakers, sirvió de escenario hace unos días a dos episodios para el recuerdo. Ambos memorables. Ambos históricos a su manera. Ambos simultáneos. Y ambos bastante predecibles. Lo curioso es que el que debía pasar desapercibido ha ganado tanta repercusión que casi eclipsa al otro, candidato más que previsible a grandes titulares.

Suena extraño, pero es bastante simple.

El martes LeBron James, jugador de Los Lakers y superestrella indiscutible de la NBA, logró (re)afirmarse como una leyenda viva del baloncesto internacional. Y no de una forma abstracta o simbólica, campos en los que destaca desde hace bastante tiempo. No. Lo consiguió en el terreno de los números: durante un encuentro con el Oklahoma City Thunder se convirtió en el jugador que más puntos ha marcado en la historia de la NBA, superando el récord de 38.387 coronado por Kareem Abdul-Jabbar en la década de los 80, hace ya más de 30 años. Antes él le había arrebatado la marca a Wilt Chamberlain, que lo había fijado en 31.419.

El encuentro no fue especialmente espléndido para los Lakers, pero sirvió a LeBron para convertirse en el máximo anotador en los anales de la NBA.

Hasta ahí todo perfecto. Memorable, pero perfecto. Explosión de aplausos. Felicitaciones. Saltos de entusiasmo. Y tuit de la NBA con aires de épica. En el estadio estaba presente el mismísimo Abdul-Jabbar, ahora a las puertas de los 76 años, quien acabó fundiéndose en un abrazo sobre la pista con su sucesor.

Sobre la gesta de LeBron se han escrito suficientes crónicas deportivas para empapelar el Staples Center. Normal y esperable. Lo que ya lo es menos es que se escribiesen otras tantas —y en medios del alcance de The Telegraph, Marca, US Today o la australiana News.com— sobre lo que ocurría en las gradas del estadio mientras el jugador de Los Angeles Lakers apuntaba a la canasta.

¿La razón? Si observas bien las grabaciones y fotos del momento exacto en el que LeBron lanza el tiro que lo catapulta a lo más alto de la NBA, el instante preciso en el que lanza el balón por encima de Kenrich Williams, verás un detalle curioso: casi todo el público acomodado en las gradas del Staples Center disfruta del momento histórico… a través de los objetivos y pantallas de sus teléfonos móviles.

LeBron James made incredible history last night 🏀



The picture is both beautiful & sad



The fans’ expression 😲 watching Michael Jordan (left) vs the camera phones📱on the right for James



Only Nike Founder Phil Knight watching with his own eyes 👀



Lesson - live in the moment! pic.twitter.com/j6w5EeT5fb