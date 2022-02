Worldle, el Wordle de los mapas: el juego donde tienes que adivinar el país sólo con su silueta

Adivinar una palabra de cinco letras al día se ha convertido en una tendencia mundial. Nunca un minijuego así había suscitado tanto revuelo. Wordle, lanzado en octubre, ha sido el fenómeno de lo que llevamos de 2022 y cuenta con millones de usuarios diarios. Por eso acabó siendo adquirido por The New York Times en una compra millonaria . Pero cuidado, le ha salido un rival recientemente. Entre los muchos juegos derivados se encuentra uno basado en mapas que apunta alto. Muy alto.

Seguramente desafiará tanto a los fanáticos de la geografía como a los más experimentados del mundo viajero. Bienvenidos a Worldle.

Worldle, con L. Como podrás comprobar, el nombre es prácticamente igual, pasando de 'Wordle' a 'Worldle'. Si Word significa palabra en inglés. World significa mundo. Por ende, es una mezcla entre las dos palabras. Su planteamiento es prácticamente el mismo, solo que en vez de usar otras palabras, tendrás que basarte en distancias. ¿Para qué? Para averiguar un país. Si fallas, el juego te dirá en qué dirección tienes que ir para ir a ese país y a cuántos kilómetros te has quedado.

Éxito instantáneo. El juego fue lanzado el 30 de enero de 2022 por un desarrollador francés que invitó a sus amigos en Ko-Fi, una plataforma para creativos, a "adivinar un nuevo país todos los días" Dos semanas después, el desarrollador anunció en Twitter que más de medio millón de personas habían jugado Worldle en un solo día. El 14 de febrero, el término “Worldle” ocupaba el cuarto puesto en Google Trends, con más de 200.000 búsquedas realizadas en EEUU. Eso lo colocó entre "San Valentín" y "trimetazidina". Curiosamente, "Chequia", el país del día en Worldle, también fue un término de búsqueda destacado en Google ese día.

You crazy people! It was supposed to be just a small side project! We are now half a million who played #Worldle today! Wtf?! 🤯🤩 Thanks to all of you! ❤️ pic.twitter.com/3IqZ3JzYLn

Cómo funciona. Al acceder, verás una mancha negra en la silueta de un territorio que puede estar en cualquier parte del mundo. Tienes seis intentos para identificar el país. Después de cada intento, se te mostrará si estás en lo cierto, cerca o completamente desviado. Worldle revelará la distancia, la dirección y la proximidad entre tu suposición y el país de destino. Estos consejos te ayudarán a llegar a la respuesta correcta.

De esta forma, si no tienes claro el nombre del país, siempre puedes guiarte en función de un mapa. De hecho, el propio juego te da un enlace para mostrar el país en Google Maps.

¿Por ejemplo? Digamos que el país de destino es Líbano y tú dices Chile. El juego mostrará que Chile está a 13.557 kilómetros del país objetivo. También verás que tu próximo intento debería ser un país al noreste de Chile. Y obtendrás una puntuación de proximidad del 32%, lo que significa que está en la parte equivocada del mundo completamente.

Luego, pongamos que dices Finlandia. Verás que Finlandia está a solo 3.206 kilómetros del objetivo, que está al sureste. Tu puntuación de proximidad ahora es del 84 %, lo que significa que estás mucho más cerca. Te quedan cuatro intentos más para llegar a la respuesta correcta y ganar.

El juego solo tiene un impedimento: está totalmente en inglés. A diferencia del Wordle original, este no tiene una versión en español, y esto incluye a los países. Así que no vale poner los nombres de los países en castellano; tienes que ponerlos en idioma inglés. El juego es totalmente gratis, y como el Wordle original, su adivinanza es diaria.

I present you Worldle. You’re given a map of a country/territory. If you get it wrong, it will tell you how close you are and give you the direction and distance from the right answer 🗺 https://t.co/D8JLwrpGAc pic.twitter.com/rQdEgqkV1D