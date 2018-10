Los youtubers que se están mudando a Andorra por culpa del IRPF no saben cómo funciona el IPRF

Hace algunos meses Lolito Fernández, uno de los youtubers más reconocidos a nivel nacional, anunciaba su inminente mudanza. El destino, Andorra. ¿El motivo? La insoportable presión fiscal del estado español. "En España se paga hasta un 50% de impuestos, o al menos eso me han dicho", explicaba a cámara. Su vídeo se convirtió en un hito viral y espoleó toda clase de reacciones, la mayor parte de ellas escandalosas. Los youtubers huían a paraísos fiscales.

Andorra en rigor no lo es, pero está más cerca que las Islas Caimán. Desde el anuncio de Lolito la tendencia ha ido a más: cada vez son más youtubers los que optan por mudarse al principado, en la mayor parte de los casos por razones fiscales. Algunos lo hacen en silencio, sin mayores estruendos; otros optan por narrarnos cada detalle de la mudanza, visita a la nueva casa incluida; y otros deciden argumentar su elección en entrevistas o vídeos ex profeso.

El último ejemplo es el de Andrés Gómez, mallorquín de 19 años conocido en YouTube como Ampeterby7. Al igual que Lolito, acumula millones de visionados en sus vídeos gracias a su talento narrando partidas de Fortnite (2.800.000 de suscriptores). En una entrevista con TiparracoSA, subida hace algunas semanas, Gómez admitía su futuro (y temprano) traslado a Andorra. Las razones, las previsibles: juzga demasiado alta la presión fiscal española.

"Es mejor ponernos en nuestra situación para entendernos mejor a nosotros", argumenta. "Yo este año he vivido en Barcelona y estoy muy contento (...) Con el dinero que estamos ganando y con lo jóvenes que somos, dejarte a lo mejor el 40% en impuestos de diferencia, porque aquí es un 50%, creo, no estoy muy seguro, pero por ahí... Y en Andorra un 10%... Dejarte un 40% en impuestos dices, ¿qué está pasando aquí?".

Gómez responde a la pregunta poco después de negarse a contestar a otra sobre su volumen de negocio. Dados los porcentajes que confiesa (rondando el 50%) es probable que le afecte el tipo máximo del IRPF (45%), destinado a las rentas por encima de los 60.000€ (en función del número de seguidores y del volumen de facturación publicitaria, es probable que un youtuber con varios millones de seguidores gane mucho más que eso).

Y continúa: "Si se pagara un 25 o un 30, me quedo en España y con mucho gusto. Pero si hablamos ya del 50% es que es una barbaridad. Tú imagínate que ganas en un año 100.000€... Si ganas 100.000€ pasas a 50.000€. Y si miras por ti mismo, todo el mundo sabe que YouTube no es para toda la vida, no me veo con 40 años subiendo vídeos, pues hay que pensar un poco con la cabeza y ser un poco egoísta y decir, vale, mejor merece la pena irse".

Como es natural, las declaraciones han suscitado una avalancha de reacciones (menor) similar a la que generó Lolito. Gómez aún no se ha mudado, pero evidencia su intención de hacerlo. Seguiría la senda de otros youtubers como Willyrex o Vegetta. Pero ante todo, ilustra que desconoce cómo funciona el sistema fiscal español, y muy especialmente el tramo del IRPF. Gran parte de lo que Ampeterby7 explica en la entrevista es incorrecto o muy matizable.

No pagas el 50% de tu renta a Hacienda

Partiendo de la base: ni Gómez ni ningún otro youtuber español pierde el 50% de lo ingresado por culpa del impuesto sobre la renta. En su ejemplo, Ampeterby7 lo plantea de forma simplista: si ganas 100.000€ al año estás en el tramo máximo del IRPF (lo estás), y Hacienda te quitaría el 50% de lo obtenido. En rigor, el porcentaje ni siquiera es exacto, porque el tramo máximo aplicado por el estado (en función de la CCAA varía) es del 45%. Por lo que serían 55.000€.

Lo cierto es que, aunque el tramo máximo se ubicara por encima del 50%, el argumento seguiría siendo erróneo. El IRPF no se aplica por el total de los ingresos obtenidos a lo largo de un año fiscal, sino por segmentos. ¿Qué significa esto? Grosso modo y simplificando mucho: el diseño del impuesto es progresivo, por lo que a cada nivel de ingreso se aplica un tipo impositivo u otro. El célebre 45% sólo se aplica al dinero obtenido... Por encima de los 60.000€.

Es decir, si Ampeterby7 ganara al año 70.000€ no pagaría el 45% sobre el total (lo que le dejaría 31.500€ netos al año), sino sobre los últimos 10.000€ de sus ganancias (los comprendidos entre los 60.000€ y los 70.000€; de ese tramo, Hacienda recaudaría 4.500€). De forma aún más gráfica: si ganas 60.001€ en un año, el temido 45% sólo se aplica sobre el último euro obtenido. Son las célebres "tablas" que permiten a Hacienda ir recaudando mes a mes, y no de golpe.

Para el último año fiscal, los tramos del IRPF se repartían así:

De Hasta Tipo 0€ 12.450€ 19% 12.450€ 20.200€ 24% 20.200€ 35.200€ 30% 35.200€ 60.000€ 37% 60.000€ - 45%

¿Por qué se hace así? En parte, para evitar saltos demasiados bruscos en función de la recaudación. Si el IRPF se aplicara en bruto sobre la renta total (sin tramos), una persona que ganara 59.000€ en 2017 y que pasara a ganar 61.000€ en 2018 sufriría una carga impositiva 8 puntos por encima de lo que acostumbraba. No sólo sería injusto, sino que generaría distorsiones (ya existentes, por cierto) en sus incentivos para acceder a un mayor sueldo.

De este modo, Hacienda recauda en función del dinero obtenido progresivamente. Al término del curso fiscal, cada persona disfruta de diversas circunstancias y deducciones que determinan su aportación a las arcas públicas en total. En España, la presión impositiva no es demasiado alta, y son muy pocas las personas que entregan el 50% de su patrimonio al fisco (el tipo efectivo, el montante total que detrae el IRPF calculando todos los tipos marginales, todos los tramos).

Como vimos en su momento a cuenta de Lolito, si Gómez cobrara 5.000€ al mes no pagaría 2.500€ en impuestos, sino 1.280€; y si ganase 7.500€, le quedarían unos 5.350€ netos al mes (64.000 limpios al año). No sólo es un sueldo extremadamente superior a la media del resto de los españoles, sino que además se ve compensando por los numerosos servicios sociales que un estado del bienestar como España aporta a todos los contribuyentes.

Pese a que Andorra es el destino más común (sTaXx, 26 años, más de cinco millones de suscriptores, se mudó allí a principios de este año), no es el único país al que muchos youtubers se están mudando huyendo de la insoportable presión fiscal española. Lizy P se marchó junto a Dalas a Irlanda, verbalizando en otro vídeo sus objeciones a los impuestos del estado español. En Irlanda hay dos tramos: 20% para los ingresos por debajo de 34.000€; 40% para todo lo demás. No es una diferencia tan grande como la andorrana (10% tipo máximo).

Irlanda es célebre por su bajo impuesto de sociedades, el mismo que le permite disfrutar de las sedes de Apple o Google en Europa.

Como todos ellos tienden a recalcar (cuando lo hacen), mudarse para pagar menos impuestos no es ilegal. Puede ser amoral, pero no se encuentra al margen de la ley siempre y cuando se cumplan los requisitos (residir en el lugar de destino más de 183 días al año, entre otras exigencias). Sin embargo, los motivos que arguyen en la mayor parte de las ocasiones son incorrectos, y contribuyen a difundir ideas falsas y erróneas sobre el sistema impositivo español.

Ante todo, revelan una ignorancia casi orgullosa.