11 obras de Brian Michael Bendis en Marvel que han hecho historia del cómic

Esta semana se producía la que puede ser perfectamente la noticia del año (y casi diría de la década) en cuanto a cómic estadounidense se refiere. Brian Michael Bendis, principal espada de la Marvel del siglo XXI, deja la editorial en la que ha hecho prácticamente de todo durante más de diecisiete años para irse a la competencia: DC Comics.

Así próximamente podremos ver a uno de los autores más prolíficos y aclamados de Marvel escribiendo en exclusiva para DC. Todavía no hay detalles (mi apuesta y casi esperanza es que se ocupe de la Liga de la Justicia, aunque no le quiero ni cerca de Batman) pero no me cabe duda de que, si le dejan, revolucionará todo superhéroe que toque. Y a las pruebas me remito, ya que en Magnet vamos a repasar los cómics con los que Brian Michael Bendis ha hecho historia en Marvel.

'Ultimate Spiderman': de Peter Parker a Miles Morales

Sin duda, la que es de lejos su mejor serie y la que mejor ha logrado mantener a lo largo del tiempo es 'Ultimate Spiderman', la versión de Peter Parker que en Marvel crearon bajo la premisa de averiguar qué hubiera pasado si el personaje se hubiera creado en los albores del siglo XXI. Una serie que batió el récord de colaboración entre escritor y dibujante más larga (110 números con Mark Bagley respecto a los 102 de Stan Lee y Jack Kirby en 'Fantastic Four') y que reinterpretó por completo la mitología en torno al arácnido.

Pero Bendis, siempre inquieto en cuanto a trastear con los personajes, decidió dar un paso más, matar a Peter Parker y sustituirle por Miles Morales, un chico con ascendencia afroamericana y latina al que le sucedería algo bastante similar que al fallecido héroe. Miles Morales es, probablemente, una de las mayores aportaciones que el guionista ha hecho al mundo del cómic. Actualmente cuenta su historia en 'Spider-Man'.

Atormentando magníficamente a 'Daredevil'

El 'Daredevil' de Brian Michael Bendis es una de las etapas más celebradas tanto del personaje como del autor y la que le introdujo en una espiral cuesta abajo y sin frenos. Tanto que el héroe no se recuperaría medianamente hasta dos guionistas después y la llegada de Mark Waid que escribiría al "cuernecitos" con la idea en la cabeza de que los lectores no quisiéramos darnos a la bebida tras cada número.

Bendis, junto a Alex Maleev, trazó una gran "etapa río" en la que un criminal recién llegado a la Cocina del Infierno descubrirá que tanto Kingpin como sus principales lugartenientes saben la identidad secreta de Daredevil, dato que no se usa por orden de Fisk. Silke decidirá entonces que el alter ego de Matt Murdock debe salir a la luz y, tras una intentona de toma de poder, decidirá filtrar el dato a la prensa.

'Alias', larga vida a Jessica Jones

La otra gran serie de personaje único que tiene en su haber Bendis con Marvel es la protagonizada por Jessica Jones, actualmente en boga por su magnífica adaptación en Netflix. El guionista se sacó de la manga una ex superheroína llamada Joya que en la actualidad es una detective privada con problemas de actitud, alcoholismo y un pasado que prefiere no recordar.

El primer número de 'Alias' haría historia en los medios por la escena en la que la protagonista practicaba sexo anal con Luke Cage, ilustrada por Michael Gaydos. Una llamada de atención para demostrar que no estábamos ante un cómic más de Marvel. Anécdotas aparte, nos encontramos con una estupenda serie que marcaba un antes y despues en los cómics para "lectores adultos" de la editorial. Actualmente sigue su historia en 'Jessica Jones'.

'Secret War', el comienzo de las "bendisadas"

No, no confundir con las clásicas 'Secret Wars' (y 'Secret Wars' II y III) ni con la magnífica 'Secret Wars' de Jonathan Hickman. Ilustrado por Gabriele dell'Otto, en esta miniserie de cinco números nos encontramos con una investigación sobre villanos de poca monta con tecnología punta que acaba con la invasión y toma de poder secreta de Latveria por parte de Nick Furia, Lobezno, Spiderman, Capitán América, Luke Cage, Viuda Negra, Daisy Johnson y Daredevil.

'Secret War' es una muestra de la voluntad de Bendis del "lo hacemos y ya vemos". De hecho este se considera el absurdo primer paso, junto con 'Desunidos', de la historia que el guionista quería contar para el Universo Marvel y cuyo siguiente paso sería...

'Vengadores desunidos': ¡"Bendisores" reuníos!

No sé a qué mente brillante, me imagino que a la de Quesada, se le ocurrió darle a Bendis una de las series más importantes del Universo Marvel. Tras una inmensa, magnífica pero densísima etapa con Kurt Busiek y un par de sagas de Geoff Johns, el guionista de Oregón llegaría a 'Avengers' con la única intención de reventar el grupo de superhéroes, literalmente. Una grave crisis con gente explotando, la mansión destrozada, a Wanda yéndose de la cabeza y lanzando hechizos destructivos...

...y Los Vengadores disueltos. Un esperpento digno de una película de acción barata pero efectiva. Aquí Bendis demostró que quería contar esta historia que tenía en la mente y le daba igual con qué personajes tuviera que lidiar: errores de continuidad, "cambios de bando" gratuitos y multitud de discrepancias con el canon que guionistas posteriores intentaron subsanar en sus series.

Tras esto, Bendis pasaría a ser el guionista de 'Nuevos Vengadores', cogiendo personajes que le resultaban cómodos aunque no tuvieran mucho sentido en el grupo (Lobezno y Spiderman fueron los más criticados, aunque el segundo tiene al menos un pase) y creando lo que popularmente llamamos "los Bendisores". Su serie, sus personajes y sus reglas y su propio "universo Bendis" pasando del canon que durante más de cuarenta años habían regido a estos personajes. Bendis estuvo ligado a Los Vengadores durante ocho años.

'Dinastía de M' y la extinción de los mutantes

Llegamos a 2005, un momento en el que Bendis es ya el autor de referencia del Universo Marvel. De él (y de Quesada primero y Alonso después) salen los designios y las tramas maestras de los superhéroes de la editorial a años vista y, tras cargarse el statu quo de los Vengadores en 'Desunidos', decidió hacer lo propio con los mutantes con 'Dinastía de M' ('House of M').

Pensado como un crossover entre X-Men y Vengadores centrado en la Bruja Escarlata, nos encontramos con una realidad alternativa dominada por Magneto y la supremacía mutante. Como cruce está bastante bien, sobre todo por el dibujo de Olivier Coipiel, pero lo importante fueron las consecuencias: el famoso "no más mutantes" que despojó de poderes a la práctica totalidad (quedaron menos de doscientos) de la mutandad.

'Invasión secreta' y la potencia del viral

En 2008, y tras el megaéxito mediático y de ventas que fue 'Civil War' de Mark Millar, Bendis fue el encargado de poner el siguiente escalón de esta espiral descendente de los héroes. En esta ocasión nos encontramos con los skrulls y la culminación de una invasión de la Tierra a base de la infiltrarse en todos los niveles de la sociedad y la suplantación de figuras clave, superhéroes incluidos. Tras solucionarse el entuerto en el que nadie estaba seguro de si su compañero es extraterrestre o no, se produjo en Marvel un cambio de poder con Norman Osborn como la persona más importante de EEUU.

El mayor triunfo de Marvel con 'Invasión Secreta' fue su promoción viral. Con recientes casos como 'Cloverfield' en el cine, la editorial inundó el mercado de todo tipo de anuncios de carácter viral. El mayor esfuerzo se hizo en MySpace, donde crearon el videoblog de Kinsey, una chica normal de instituto que habla de movidas propias de adolescentes. Poco a poco, a medida que iba ganando amigos en la plataforma y acumulando visitas (un cuarto de millón de reproducciones) empezó a hablar de lo raro que se comporta su hermano hasta finalmente descubre que en realidad es un skrull. Esta campaña permitió a la editorial llegar a un público al que normalmente no se dirigen con mucho éxito.

'La nueva Patrulla-X' construida a base de la original

Tras cerrar su etapa en Vengadores (aunque quedaba 'La era de Ultrón'), llegó el turno de desestabilizar, de nuevo, a los mutantes haciéndose cargo en 2012 de sus dos series principales: 'Uncanny X-Men' y 'All-New X-Men'. ¿Su gran golpe de efecto?: traer del pasado a la Patrulla-X original en sus primeros meses de equipo.

Unos adolescentes Cíclope, Chica Maravillosa, Ángel, Hombre de Hielo y Bestia serán testigos de primera mano de su futuro y supondrán un lienzo casi en blanco para que Bendis se divierta y "retconee" características de los personajes que hemos conocido durante cincuenta años (por ejemplo, la salida del armario de Bobby Drake). Es una etapa ligera en la que el guionista decide no complicarse demasiado con una de las partes más enrevesadas de todo el Universo Marvel.

'Guardianes de la Galaxia'

Su otro gran grupo post-Vengadores fue los Guardianes de la Galaxia actuales. Formados por Dan Abnett y Andy Lanning allá por 2008, Bendis recogió el testigo y aligeró el tono después de toda la epopeya cósmica que reconstruyó esta parte algo olvidada del Universo Marvel. El guionista no perdió oportunidad de hacer de las suyas, involucrando en el equipo a su querido Iron Man y posteriormente a Angela, el personaje creado por Neil Gaiman para 'Spawn' (a la que introdujo durante 'Era de Ultrón').

'Civil War II', intentando replicar el éxito de Millar

Sabiendo que Bendis se larga a DC, resulta interesante ver que su último crossover de Marvel es uno de sus peores (bueno, está 'Era de Ultrón', pero lo podemos borrar tranquilamente del mapa). 'Civil War II' partía sobre la premisa de que todavía quedan muchas rencillas sin resolver entre los superhéroes y que, al igual que en la original de Millar, habría un conflicto que les obligaría a tomar bando.

Será un inhumano con la capacidad de ver el futuro el que enfrentará a Carol Danvers, partidaria de usarlo para combatir el crimen antes de que suceda, y a Tony Stark, que cree que es jugar demasiado con el futuro. 'Civil War II' tiene muchísimos problemas de base como muertes innecesarias y gratuitas faltas de impacto y ya deshechas (algunas) y, lo que para mí le lastraba, falta real de debate sobre el precrimen agravada como una pobre descripción de Danvers como "la mala" que, simplemente, no tiene razón.

'Invencible Iron Man': Tony, Muerte y Riri

En realidad el planteamiento de 'Civil War II' en cuanto al desequilibrio que hay en torno a los bandos formados, no se entiende sin tener en cuenta que, junto con 'Spider-man', 'Jessica Jones' y 'Defenders', el otro personaje con el que Bendis se despide de Marvel es Iron Man. Claro que, si algo ha demostrado el guionista es que más que el personaje le interesa el concepto detrás del hombre de hierro.

Así, tras un breve etapa terminando de explorar el origen (un tema al que Gillen le dio una vuelta tremenda) de Tony, prescindió del protagonista y presentó dos nuevos Iron "Men": Riri Williams, una joven brillante que, mediante ingeniería inversa, logra hacerse su propia armadura y se convierte en Iron Heart; y el Doctor Muerte. Con Riri, Bendis demuestra que es de los mejores creadores de personajes de la Marvel actual.