Los 33 mejores memes de 2019

Como cada año y antes de que las redes sociales se polaricen con las opiniones del nuevo vestido de Cristina Pedroche, nos gusta recordar lo mejor que nos ha dado Internet. Los memes no solo representan un código de comunicación para todos aquellos que se pasan el día en Twitter, sino también sirven como cronología de la historia de Internet (y de nuestras vidas).

Al igual que sucede con otras tendencias, los mejores memes de años anteriores quedan estancados en un universo atemporal que está a disposición de los grupos de familia para que tu padre ilustre, a través del gif de John Travolta que le ofrece Whatsapp, lo perdido que se siente eligiendo hummus en Mercadona. Y, al igual que nadie se hubiese esperado semejante desenlace para Travlota, probablemente en 2025, el uso del meme del gato y la mujer que grita se reutilice con otros fines o, solo sirva como código entre quienes lo vieron nacer, crecer y reproducirse.

Sin más redoble de tambores, aquí van los mejores memes de este 2019.

El rey mago de la cabalgata de Madrid

Después de aquel "no te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena, jamás" con el que Cayetana Álvarez de Toledo inauguraba el Twitter de 2016, la cabalgata de 2019 también dio lugar a bromas y memes, fruto de la reacción que tuvo el rey Baltasar en un momento dado.

Estaba haciendo limpieza de vídeos viejos y me he encontrado éste de la cabalgata de Reyes y sigo con la duda: ¿Alguien sabe qué coño es lo que vio el Rey Baltasar para que le cambiase así la cara? 😅 pic.twitter.com/AcHShWoDQ6 — Carl Winslow (@CarlWinslou) October 10, 2019

Y, claro, la gente no pudo hacer otra cosa que imaginarse circustancias de todo tipo.

Un tranchetazo en tu cara

Tras publicar este vídeo en su cuenta de Twitter, Álvaro Mera generó una pequeña polémica que terminó por convertirse en un reto viral que consistía en pegar un tranchete de queso en la cara de la gente. ¿Resultado? Twitter se llenó de montajes de Paint y lonchas de queso faciales.

Este es el día a día que le espera a mi futuro hijo pic.twitter.com/8ZeQTSVUv2 — Rome (@RomeGulere) February 28, 2019

Saturno lanzándole una loncha de queso a su hijo pic.twitter.com/jTjakIZuWa — Capitán pablo mal (@pbeigve_) March 4, 2019

El challenge de los noodles

Y, de repente, un día te levantas y la cola blanca con agua ha sido sustituida por tu cena de los viernes. La culpa de todo esto la tiene Xiubandrng, un creador chino que decidió compartir con el mundo la versatilidad de los fideos desde el punto de vista de la resistencia de materiales. Sirven para reconstruir todo tipo de superficies, incluso, la cabeza de Kennedy.

Vamos a ver que sale de todo esto 😅✌🏻 pic.twitter.com/VQyIeNoWDX — Jordi Cruz (@JordiCruzPerez) May 23, 2019

la solution pour réparer Notre Dame pic.twitter.com/FGYGGrKstz — Ben 10 (@buugsbeny) May 16, 2019

¡Pum! Ya está aquí la guerra

El pasado mes de febrero, los vecinos de Begijar (Jaén) presenciaron una de las tormentas eléctricas más fuertes de los últimos años. Tal fue la intensidad que una de las vecinas entrevistadas por Canal Sur, comparó el accidente meteorológico con un conflicto bélico. Ella habló y Twitter hizo el resto.

Los vecinos de #Begíjar, en Jaén, siguen evaluando los daños que produjo la caída de un rayo @aytobegijar | Más info ℹ️ y vídeo completo ▶️ https://t.co/LrqsItLKU7 pic.twitter.com/v7jY4NTJr9 — CanalSurNoticias (@CSurNoticias) February 4, 2019

Ojala viviera la vida con la intensidad que esta mujer vive las tormentas pic.twitter.com/8oLgPjyMQp — AndroidFromChina (@AndroidFrmChina) February 4, 2019

Un resplandor y hace ¡PUM! ¡Ya está aquí la lerda. pic.twitter.com/ugyNiiPhcc — Dri  (@Dri69) March 5, 2019

¿Soy una fashion victim? Evidentemente

La tercera temporada de Paquita Salas, además de ser una metáfora de la vida de los Javis, ha sido una fuente inspiracional de memes donde, evidentemente, Magüi se ha llevado la palma de Oro.

soy una fashion victim? evidentemente https://t.co/ZHcaXLUMHM — ana 🍉 (@kiwistomendes) July 8, 2019

Sergio Ramos candidato electoral

Tres elecciones en un año dan para mucho y la irrupción de Más País no solo trajo consigo la diversificación del voto, sino también la necesidad de tener un Sergio Ramos candidato para cada partido político.

Sergio Ramos's political option chart. pic.twitter.com/hlday2CrTo — Ernestor Bevre (@BevreErnestor) November 7, 2019

Y quien dice un Sergio Ramos dice un Melendi.

O un Iniesta.

El mental breakdown de Pingu

Aunque Pingu pertenece a una generación de dibujos animados de los años 90, este fragmento rescatado por la tuitera @briznilla_ ha servido para crear un meme capaz de visibilizar e ironizar con el estrés y la ansiedad.

estoy a una mala contestación de una mental breackdance solo comparable a la de pingu pic.twitter.com/IHhmSxN7xD — KESO (@kesovegano) November 25, 2019

El mental breakdown de Pingu entre quitar el agua y contestar el teléfono representa mi intento de vida adulta.pic.twitter.com/uMx9z2QWxj — Galáctico. 💫 (@SirCosmico) August 26, 2019

Never forget el mental breakdown de Pingu entre coger el teléfono y quitar el agua hirviendo pic.twitter.com/KbziT4Azi3 — 🌲🦌 xmassy Carapáaan. *Ⓜ️ (@Briznilla_) August 25, 2019

Taciturna, vegetariana y animalista

Tras años picando carbón en YouTube a base de sketches, las Cardachians consiguieron acaparar la atención de las redes sociales gracias a unos stories espontáneos donde Maria José se quejaba de la longitud de su nuevo corte de pelo, lo que le llevó a compararse con un tipo de persona específica. Concretamente, alguien taciturna, vegetariana y animalista. Y, claro, todo ente con flequillo, automáticamente, pasó a ser animalista.

me llamo maria josé me gustan los libros soy taciturna vegetariana.............animalista pic.twitter.com/qZp4b18Klq — maricon de otoño (@Aleksanxx) May 26, 2019

Me llamo maria jose, me gustan los libros, soy taciturna, vegetariana... animalista pic.twitter.com/DrZE8pZUu2 — 𝔰𝔲𝔭𝔯𝔢𝔪𝔢𝔪𝔢 (@ElPrincideledit) May 28, 2019

me llamo María José



soy taciturna, vegetariana



a n i m a l i s t a pic.twitter.com/8qNfkt7nPC — Alejandro Portillo (@alexportix) May 27, 2019

España gana World War Bot

El perfil de Twitter @worldwarbot comenzó a narrar una guerra virtual capitaneada por un algoritmo que escogía un país al azar que, posteriormente, comenzaba a invadir todos los territorios que estaban a su alrededor. Las anexiones de África catapultaron a España a la victoria virtual y llenaron Twitter de memes al respecto.

¡Dolores, guapa!

En plena semana santa de Sevilla, un grupo de devotos de la Virgen de los Dolores acaparó toda la atención de los medios. ¿Razón? Un fanatismo a medio camino entre los hinchas de fútbol y las fans de Take That. Los memes estaban a huevo.

Versión mejorada pic.twitter.com/QUwdRoJP4L — Lain de Macías (@laindemacias) April 17, 2019

Mi madre en Instagram: pic.twitter.com/0kYHU3TadC — Álvaro Palazón 📺 (@apalazzon) April 17, 2019

Cuando llevas 25 minutos en la cola del supermercado y la cajera abre la caja de al lado. — Iñigo 🇯🇵 (@Betelu11) April 17, 2019

Almeida limpiando

Si hay un momento en los que los políticos tienen más papeletas de convertirse en carne de meme, ése es la campaña electoral. En mitad de la suya, el actual alcalde de Madrid consideró que era buena idea grabarse borrando un graffiti para después subirlo a Twitter. ¿El resto? Magia.

En Madrid no toleramos los insultos a la @Policia. Ni las pintadas ilegales. ¡Viva la Policía de todos los madrileños! pic.twitter.com/wyLOkm2JjN — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) May 17, 2019

Se le da borrar pintadas igual que fingir atascos. https://t.co/CKTEH1pppe — gerardo tecé (@gerardotc) May 17, 2019

Yo intentando borrar mis malas decisiones. https://t.co/59HEMtPfi3 — Paula (@pppua) May 17, 2019

Almeida se viene arriba y afirma que acabará con las pintadas en toda España. pic.twitter.com/abcX7e3g8i — cristina fernandez (@juevesantes) May 18, 2019

La industria del cine a través de Twitter

El tuitero @ephwinslow convirtió un conjunto de imágenes-recurso procedentes de una atracción de terror en la guía básica para comprender (desde el sarcasmo) todos los entresijos que rodean a Hollywood. Lo mismo señalan el nombre de una modelo que se siente aterrorizada por la presencia de Leonardo Di Carpio, que hacen referencia al pavor que generan los personajes femeninos a directores como Scorsesse o Nolan, los cuales casi brillan por su ausencia en sus filmografías.

"Huele a leche"

Albert Rivera es a las campañas electorales, lo que Doraemon a la historia de los dibujos animados: un personaje que puede hacer plot twsit en cualquier momento y decir cosas como "aún huele a leche".

El perro de Albert Rivera // El perro de Errejón pic.twitter.com/eMHq0bTVeS — Berenjeno (@Berenjeno_) November 3, 2019

Aún huele a leche. pic.twitter.com/05lKsTIprp — Miguel Sanz Mayor (@MiguelSanz_) December 12, 2019

Asalto al área 51

A mitad de verano, un grupo de americanos decidió que asaltaría la base militar Área 51 con el objetivo de rescatar a los alienígenas que estaban allí atrapados. A pesar de que el evento de Facebook aseguraba una asistencia en torno a las 800.000 personas, el poder de convocatoria fracasó y solo acudieron en torno a 3.000. Eso sí, hubo memes para todos los gustos.

my area 51 alien don’t know how to act now that he’s free https://t.co/4M2a7c6qwa — Josh Denson (@notjoshdenson) July 14, 2019

Holy shit. Someone actually went to AREA 51 and got an alien. pic.twitter.com/Ibt8JnJU1d — GFUEL | AmericanDad (@AmericanDadLive) September 20, 2019

Ladies and gentlemen

Con el objetivo de sacar a relucir las desventajas de decir "ladies and gentlemen", este meme proponía alternativas capaces de sustituir tan casposa forma de expresarse.

"ladies and gentlemen"

❌ unnecessarily gendered

❌ overly formal

❌ lengthy

❌ honestly i'm already dozing off



"illo"

✔️inclusive to all genders

✔️casual and fun

✔️short and to the point

✔️exciting and dynamic https://t.co/IzhdpXTPFF — Tiratore di fiamma (@srdaine) May 28, 2019

¿Lo mejor? Una variante del meme, que compara los beneficios de dos tareas muy distintas.

Follar:

- sudas

- desnudarte ante alguien (WTF XD)

- vulnerabilidad

- dices cosas ridículas

- sábanas pringosas



Apoyar al pretendiente carlista:

- es una causa legitima

- defiendes los fueros

- combates a los perros liberales

- vistes una boina muy molona

- dios, patria y rey — Memes Castellanos (@memescastilla) July 27, 2019

Follar:

- sudas

- desnudarte ante alguien (WTF XD)

- vulnerabilidad

- dices cosas ridículas

- sábanas pringosas



Planchar:

- vapor que huele a limpio

- tela caliente (gustito)

- te sientes invencible sujetando la plancha

- escuchas podcasts

- al acabar tienes la ropa planchada — hlbchr (@hlbchr) April 2, 2019

Impacto cultural

Se trata de una nueva narrativa utilizada para ilustrar los productos culturales que merecen la pena, versus los que no. Como casi todo en Twitter, ha terminado por degenerar hasta el punto de que lo mismo se comparan iconos culturales, que al PSOE con las descargas de Torrent. ¿Por qué? Porque Twitter.

impacto cultural natalino:



█

█

█

█ _

Mariah Carey Papai Noel — matheus (@whomath) December 16, 2019

cultural impact:



█

█

█

█ ___

un hilo El Arte

de Reddit de la Guerra

de Sun Tzu — Ainhoa (@oja_kodar) September 21, 2019

Contribution to society:



█

█

█

█ _

gente que psoe

sube torrents — memes políticos (@PoliReac) September 12, 2019

Kombucha girl

Gracias a este vídeo, Brittany no solo se ha convertido en una tiktoker de referencia dentro del ámbito de la comedia, sino también en uno de los memes más versátiles a la hora de hacer comparaciones absurdas o, simplemente, subrayar la preferencia de una cosa por encima de la otra.

Looking at myself naked in the mirror pic.twitter.com/qtAJympbBi — lil adam (@MaxxAtom) August 11, 2019

Cybertruck

La presentación del Cybertruck de Tesla ha dejado a una parte de la población haciéndose preguntas sobre el futuro de la humanidad y a la otra creando memes. Los segundos han descubierto que Los Simpson también predijeron que seremos mucho más que Blade Runner.

A Elon Musk le da miedo el apocalipsis y ha ideado el CYBERTRUCK de Tesla, el prototipo de tanqueta antizombies de DAMNATION ALLEY (1977) y LAND OF THE DEAD (2005) de Romero. pic.twitter.com/5eSneNI0O6 — Horror Losers (@horrorlosers) November 22, 2019

Los Simpson también predijo el diseño del Tesla Cybertruck que esta basado en la película de Blade Runner pic.twitter.com/6sKe9eq9fe — Social Digital (@Social_Digital_) November 22, 2019

Oigan @Tesla, me sentí inspirado y quiero mandar mi diseño para el facelift de la Cybertruck 2022. Podemos platicar por DM para pasarles este boceto que hice en esta servilleta que me inspiró. pic.twitter.com/9lI2lkOgxW — David Sánchez Olmos ®™ 🇲🇽 🌳 (@DSORacing) November 22, 2019

Mujer gritando a un gato

Los fotogramas que conforman el meme de la mujer enfadadísima y el gato impertérrito que la vacila proceden de dos lugares muy distintos. Ella es Taylor Amstrong, una de las protagonistas de The Real Housewives of Beverly Hills. La imagen se extrae de uno de los frames de esta discusión y, según Know Your Meme, fue el Daily Mail quien escogió ese pantallazo. Pero ¿y el gato? Tal y como cuenta Vice, su dueña subió un día la foto a Tumblr, y fue en mayo de este mismo año cuando la tuitera @missingegirl vio el potencial narrativo que existía al juntar ambas.

Me dijiste que habías olvidado a tu ex/ si, pero pusieron la canción 🎶🎵 pic.twitter.com/oW5PWu60r2 — me dijiste (@tumedijistebro) September 2, 2019

Yo explicándole a mi madre...

Al igual que sucede con el meme anterior, estas dos imágenes no guardan ningún tipo de relación entre sí. La primera corresponde a una captura de un vídeo que la youtuber americana @quenblackwell compartió en su cuenta de Twitter con la idea de visibilizar la depresión que había sufrido. La segunda pertenece a una escena de Shirlene Pearson en Little Women: Atlanta, la serie que protagoniza desde 2016.

Yo explicándole a mi madre como Sirius merecía ser feliz con Harry después de perder a Lily y James y estar años encerrado en Azkaban para que luego Bellatrix acabase matándole / Mi madre pic.twitter.com/Kx4QJ0y8Fj — El Profeta (@EiProfeta) March 14, 2019

Yo explicándole a mí

madre que tengo que

ir a rescatar a los

aliens del #Area51: Mi madre: pic.twitter.com/8FJJdclsKO — malii.zz (@is_mzz) July 14, 2019

Nosotros

intentando explicar

los laísmos Madrileño pic.twitter.com/OTC5ReFXS4 — RAE* (@RAEinformal) June 6, 2019

Telling my kids

Este meme tiene su origen en la polémica en la que se vio envuelto el primer ministro canadiense, cuando vieron la luz unas imágenes suyas con la cara y las manos pintadas de negro. ¿Resultado? Esta tuitera ironizó con la situación diciendo que en 2055 les contaría a sus hijos que Justin Trudeu se parecía a Mr. Popo de Dragon Ball.

I gonna tell my kids in 2055 that this was Justin Trudeau pic.twitter.com/7u760IU8qf — 🌎🌹 Lil.Brutus🌹 🌍 (@Wake_n_Bacon) September 19, 2019

Las mutaciones del meme dieron lugar a comparativas de todo tipo.

telling my kids this is jesus 😳😳 pic.twitter.com/Y6ZVw7dLNj — sarah (@decisivepain) November 20, 2019

gonna tell my kids this was one direction pic.twitter.com/SV56x9QLgS — anna (@annawcp) November 17, 2019

i’m telling my kids this was lady gaga pic.twitter.com/0NaP8fq4UV — 𝙨𝙡𝙞𝙢 𝙨𝙝𝙖𝙙𝙮 ✨ (@kmarre17) December 11, 2019

Mi psicólogo: "No existe, no puede hacerte daño"

Llegó para alimentar la frustración de todos aquellos que van a terapia y no acaban de entender cómo ésta puede ayudarles. Ironizando con algunos de los mantras que deja la psicología positiva, el meme subraya la idea de "todo está en tu cabeza".

Mi psicólogo: Carles Puigdepájaro no existe, no puede hacerte daño.



Carles Puigdepájaro: pic.twitter.com/qlmbtPINvB — Αλεξ (@Akmaiaskia) November 20, 2019

Psicólogo: el Ibai calvo asesino de rosas no existe no puede hacerte daño



El Ibai calvo asesino de rosas: pic.twitter.com/SNEtO56v4b — Ander Cortés (@andercortes) December 10, 2019

Psicóloga : Juan Cuesta el Cetrero Palestino Cristiano Ortodoxo no existe, no puede hacerte daño



Juan Cuesta el Cetrero Palestino Cristiano Ortodoxo: pic.twitter.com/yWZ4xZjvs4 — Chorlomandias (@el_chorlo) October 30, 2019

Baby Yoda

Internet ha apodado como "baby yoda" al personaje de The Mandalorian que tanto se parece al Yoda de la saga original. Sus pupilas dilatadas al más puro estilo gato con botas de Sherk le han convertido en un meme muy útil para reírse de todas las maldades que hacíamos cuando éramos pequeños.

Yo con 10 años preguntándole a mi madre si me deja salir a jugar fuera pic.twitter.com/LORkqmCbLj — • Shaggy • 🎄⛄ (@AhreShaggy) December 10, 2019

Yo llevándole el huevo Kinder a mi madre en el súper para que me lo compre. pic.twitter.com/jKwO27eooi — 🎅🏼KevinMeanWhile🎄 (@KevinMeanWhile) December 3, 2019

Yo viendo a mi madre regañar a mi hermano por algo que he hecho yo pic.twitter.com/ArOPb0kRsZ — J a v i e r M a r t i n e z ⁉️🤪 (@_javichune_) December 15, 2019

La sonrisa de Letizia

Los premios Princesa de Asturias han logrado convertir a Letizia en un meme que da miedo. Y es que la reina tiene tan interiorizadas las pautas del protocolo que, cuando la cámara la enfoca, automáticamente manda una señal a su cerebro para sonreír de forma natural. El problema es que sus músculos faciales, en este caso, ejecutaron la sonrisa equivocada.

A Letizia le gusta la jarana. pic.twitter.com/eD4YMBts3c — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) October 19, 2019

Si ponemos el vídeo de Letizia al revés da mucho más miedo... pic.twitter.com/ufjiz8CrGE — Er Niño Der Tabaco 🚮 (@ElNinodeltabaco) October 18, 2019

La discusión de Historia de un matrimonio

La película de Noah Baumbach y, más particularmente, la escena en la que Adam Driver y Scarlett Johansson protagonizan la discusión más épica de toda la película ha dado lugar tanto a metamemes, como a plantillas donde sus interpretaciones se utilizan para protagonizar diferentes diálogos.

Me when I still haven’t had the time to see Marriage Story so I have no context to all the twitter memes pic.twitter.com/r3IPJywZ9H — 🕷 DracuLaCroix 🦇 (@sherlock_la) December 8, 2019

Ganso malvado

La trama de Untitled Goose Game es tan sencilla como disruptiva: el jugador se convierte en un ganso cuyo único objetivo es hacerle la vida imposible a los humanos. Como era de esperar, los memes no tardaron en adueñarse del personaje y convertirlo en icono de luchas políticas e identitarias.

Getting in on the Goose memes. #untitledgoosegame pic.twitter.com/2NkD6dEXPE — Pretty Random Gaming (@PrettyRandoming) September 27, 2019

¿A qué edad os disteis cuenta...?

La pregunta anterior no solo dio el pistoletazo de salida a una nueva plantilla de producción de memes, sino que además sirvió como hilo conductor para ampliar la sabiduría de Twitter.

a qué edad os disteis cuenta de que el foramen magnum sirve para medir la cantidad de espaguetis por persona?? pic.twitter.com/IatgfGQREG — perdona, pero he visto cómo mis gatos (@debajounpuente) October 10, 2019

a qué edad os disteis cuenta de que la cabeza de misae se parece andalucía? pic.twitter.com/QhSexL5qLP — ew (@Luisiyoh) June 10, 2019

¿A qué edad os disteis cuenta de que Aída tiene una versión ecuatoriana? pic.twitter.com/YBTCEw8Q8z — Bruno (@Bruno_8893) March 11, 2019

Breathtaking Keanu Reaves

El cameo del actor en Cyberpunk 2077 y posterior aparición en la E3 (la convención de videojuegos más importante del año) le han catapultado como el nuevo ídolo de Internet, entre otras cosas,porque calificó al público, al videojuego y a la experiencia en general de breathtaking (asombroso en castellano). ¿Resultado? Internet le ha devuelto el cumplido convirtiéndole en el rey de los memes de refuerzo positivo.

whenever wherever - shakira (request by @Alinnnex) pic.twitter.com/ZI6K7J9YQQ — keanu reeves walking to music (@keanuwtm) May 31, 2019

#KeanuReeves caminando con música...



The Final Countdown - Europe



Keanu Reeves walking to music pic.twitter.com/ixZN2DkK19 — Aventuras Nerd (@parejanerd) June 7, 2019

Dando lugar a mutaciones de diferente tipo, pero todas ellas ensalzando siempre la figura de Keanu porque breathtaking.

2010: sad Keanu

2019: breathtaking Keanu pic.twitter.com/UTyVPuIpnB — 𝓙🔜PAX South (@blameitonjorge) December 5, 2019

Keanu Reeves, esquivando el paso de los años como nadie desde 1964.



¡Feliz cumple! 🎉#Matrix pic.twitter.com/nclzpCidg9 — FOX Home España (@FOXHomeSpain) September 2, 2019

Ah shit, here we go again

"Ah shit, here we go again" es una de las frases estrella extraídas del GTA San Andreas de la PlayStation 2. A pesar de que han pasado 15 años desde aquel momento, en abril de este 2019, el tuitero @ChaoticGeekCG quiso compartir la escena en un croma para que cualquier usuario de internet pudiese hacer uso de ella. Gracias a su generosidad, hoy tenemos un meme que lo mismo sirve para representar un metameme que un día de la marmota cualquiera.

hoy vuelvo a clases de chino a ver con que tipo de frikis con kink por las asiáticas me han tocado este año de compañeros pic.twitter.com/aI33k49FTX — Ainhoa (@oja_kodar) September 30, 2019

Ah, filho da puta, agora sim entendo

Dario Eme Hache está utilizando TikTok como si fuese Vine y eso ha dado lugar a uno de los últimos y mejores memes del año. En el vídeo de apenas 15 segundos lleva al extremo el cacao que tenemos montado portugueses y españoles al nombrar nuestros productos en ambos idiomas.

Este es el vídeo original.

Y estos los memes que se reproducen utilizando la misma narrativa.

mercadona ha llevado a otro nivel lo de ah filho da puta agora sim entendo pic.twitter.com/8s6s7vumjn — Alex Mostovoi 🇵🇹 (@goizean) December 13, 2019

yo: *llamo a mi gato por su nombre*



mi gato:??¿¿?¿



yo: pspspspspspsps



mi gato: ahh filho da puta agora sim entendo! — Naru ❄️ (@FerraxPLS) December 13, 2019

Yo: No entiendo el último meme de Twitter con una frase en portugués.



*encuentra el vídeo que parece ser el origen*



Ah, filho da puta. Agora sim entendo! https://t.co/B8EmwA310b — Toni Castillo 💭 (@tonienblanc) December 15, 2019

Ok, boomer

Esta frase es la que mejor refleja actualmente en Internet la brecha que existe entre la generación Z y los baby boomers o, lo que es lo mismo, los nacidos a mediados de los 70 y los jóvenes actuales. "Ok, boomer" es la respuesta comodín con la que la gen Z presente en TikTok está zanjando aquellas discusiones en las que ven imposible llegar a un punto de encuentro.

He hecho un meme para contestar a todos los que digan Ok Boomer. pic.twitter.com/g5QnfIFBDu — Gremlin (@GremlinMaloso) November 17, 2019

Mafalda, presagiando #OkBoomer, back in mil novecientos setenta y whatever pic.twitter.com/DSWJ6GDcdX — beatriz lopez livas (@bxfrommx) November 20, 2019

Actual boomer: “oye mija queseso del feisbu” pic.twitter.com/pxSWSz6U8Y — nibau (@FernandaNibau) November 10, 2019

boomers: jaja los millenials no tenéis ni puta idea de nada no sabéis lo que es la vida ni tenéis un puto duro vivís con vuestros padres



millenials: ok boomer



boomers: pic.twitter.com/KJQjHttrjK — Paul "Christmas" James (@SirPolJames) November 17, 2019

Las zanahorias de TikTok

Este vídeo del tiktoker @davidatwerk reproduce una escena ficticia en un supermercado donde le niegan la compra de unas zanahorias por vestir con una camiseta que deja el abdomen al descubierto. Como a lo largo del clip él es el único que habla, esto ha dado pie a que otros creadores completen la otra parte de la historia y creen memes para el uso y disfrute de todos. De hecho, hay quien ha seguido respondiendo a otros vídeos del mismo tipo.

Spexit

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló la inmunidad de Oriol Junqueras por haber sido elegido eurodiputado el pasado 26-M. La nueva resolución deja en manos del Supremo la puesta en libertad del líder de Esquerra Republicana, lo que ha despertado el ultranacionalismo en redes sociales que promueve la salida de la UE.

Buenos días España, ante este nuevo ataque contra nuestra soberanía, nacemos para decir que esto se ha acabado, que queremos ser un país libre y no una colonia de los Merkel, Macron y cía. Logremos, por fin, la libertad de la nación española. Bienvenidos al SPEXIT. #ByeEurope — Plataforma #Spexit 🇪🇸 (@SpexitPlatform) December 19, 2019

El Spexit ha sido trending topic en Twitter y ha servido de inspiración para nuevos memes.

Nunca nos han respetado, ni a nuestra nación ni a su soberanía. Estamos hartos de que se nos falte al respeto constantemente, esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. Hasta siempre. #Spexit pic.twitter.com/SWwKrhwmD4 — Psammodromus Hispanicus #Spexit (@granhispanodep) December 19, 2019