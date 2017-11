Ahora sabemos por qué 'Blade Runner 2049' tenía esa alucinante estética: no eran efectos digitales sino miniaturas

Hoy día es complicado ver películas que usen los viejos efectos artesanales que hicieron famosas a algunas de las mejores producciones de todos los tiempos. Por fortuna aún existen locos que deciden no apoyarse completamente en gráficos generados por ordenador (CGI), y eso le da una magia inigualable a la estética de ciertas películas, como en este caso 'Blade Runner 2049'.

Los neozelandeses de Weta Workshop acaban de mostrar detalles detrás de las cámaras de 'Blade Runner 2049', la cual cuenta con una ambientación única y que respeta de forma impresionante la vieja 'Blade Runner' de 1982. El secreto detrás de esto está en la manufactura de los efectos, ya que no se trata de CGI sino de miniaturas increíblemente detalladas.

El arte de crear el futuro... a mano

Han pasado 35 años entre 'Blade Runner' y 'Blade Runner 2049', sin embargo, los responsables de los efectos de ésta última decidieron usar muchas de las técnicas que usó la primera. Es decir, miniaturas creadas a mano para crear una ambientación real de una ciudad futurista que no existe en la realidad, pero que hacen que se perciba como si lo fuera.

Para dar vida a esta ciudad de Los Ángeles en el año 2049 se uso software de modelado en 3D, lo cual fue lo único que requirió el uso de un ordenador, ya que al tener los modelos se procedió a hacer todo a mano, con madera, pintura, objetos reciclados, basura real y una increíble atención a los detalles.

Es así como se construyeron 37 edificios, donde el más grande tenía una altura de metro y medio, a escala 1/48. Una verdadera obra de arte que en la pantalla grande hizo que nos sumergiéramos en ese futuro decadente y sucio.

Pero las miniaturas no lo eran todo, y aquí es donde entra el trabajo de legendario director de fotografía Alex Funke, quien ha sido el responsable de algunas de las mejores ambientaciones en el cine, como por ejemplo en la trilogía de 'El Señor de los Anillos', 'Ghost in the Shell', 'Warcraft', entre otros. El trabajo de Funke consistió en mover de forma correcta la cámara, ajustar los objetivos, la velocidad y la iluminación, lo que al final nos dio el resultado que vimos en pantalla, y el mucho pensaron que se trataba de CGI.

Para explicar a detalle este asombroso trabajo, Weta Workshop está publicado un vídeo con todos estos detalles donde aquellos amantes del cine y los efectos visuales podrán admirar este trabajo único. Ya que a pesar de haber sido un fracaso en taquilla, 'Blade Runner 2049' es toda una obra maestra en el aspecto visual.

