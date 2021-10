Algo está cambiando en el fútbol: la ola de apoyo a Josh Carvalho, primer jugador abiertamente gay

¿Cuántos futbolistas en activo son abiertamente homosexuales? Hasta ayer, la respuesta era "cero". Hoy Joshua Cavallo, jugador del Adelaide United, se ha convertido en el primero. "He estado luchando contra mi sexualidad por más de seis años, y estoy feliz de dejarlo atrás de una vez", explica en su comunicado. No son palabras habituales dentro del deporte rey, caracterizado por una política "don't ask don't tell" pese a la reciente ola de concienciación en materia de derechos LGBT.

La respuesta. Cabría esperar pues un silencio similar al generalizado durante las últimas décadas frente al comunicado de Carvalho. No ha sido, no está siendo así. "Tienes todo mi apoyo", escribe Raphaël Varane en su perfil de Twitter. "Enorme respeto para Josh por hacer esto. Es valiente y comparte un importante mensaje, todo el mundo merece ser como sí mismo al margen de todo lo demás", expresa Jordan Henderson, capital del Liverpool. Similares mensajes han compartido las cuentas oficiales del Everton, el Barcelona, el Tottenham, el Chelsea o el United.

Hey @JoshuaCavallo, I don’t have the pleasure to know you personally but I want to thank you for this step that you take. The world of football is far behind and you are helping us move forward. https://t.co/pe8xdJl15i