Alguien hizo un anuncio para vender el coche de su novia y es la cosa más épica que verán hoy

Vender un coche tras anunciarlo en internet no es precisamente algo que ocurra todos los días, y es que no se trata de subir fotos bonitas, ponerle precio y esperar la avalancha de gente interesada. No, hay que aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance y sobre todo ser creativos tratando de diferenciarse del resto. Hoy veremos un ejemplo magistral de esto.

Max Lanman, subió hace unos días una oferta a eBay para vender el viejo Honda Accord modelo 1996 de su novia. La diferencia es que Max filmó su propio anuncio, siendo una verdadera maravilla, tanto que se ha convertido en un vídeo viral.

Más de cuatro millones de visitas después...

Max no sólo quería vender el coche de su novia (ahora prometida), sino también rendir un homenaje al vehículo que la ha acompañado por varios años, siendo testigo de momentos importantes de su vida. Es así como Max no se limitó e invirtió todos sus recursos para crear algo épico.

El anuncio es un pequeño recorrido por lo que significa este coche, bautizado como 'Greenie', para la pareja. Por ello vemos detalles de su interior, increíbles escenas a contraluz y tomas áreas recorriendo las carreteras de la costa de California, todo con música de piano en el fondo y una voz en off que nos va narrando lo que estamos viendo, para cerrar con un magnífico: "el lujo es un estado de ánimo".

Lo mejor de todo son los detalles, ya que en el vídeo tenemos la increíble actuación de la novia y su gato, así como todos los accesorios que tiene actualmente el coche, como la cafetera y los patitos de goma. Incluso en la letra pequeña al final del vídeo hay destellos de esta genialidad, ya que se especifica que el gato y la cafetera no están incluidos, pero sí incluye el protector contra insectos, los patitos y hasta el adaptador de cassette para conectar un iPod o un smartphone.

Actualmente el vídeo tiene más de cuatro millones de vistas y ha catapultado la subasta en eBay, la cual arrancó en los 499 dólares y llegó a superar los 150.000 dólares. La mala noticia es que el departamento de fraudes de eBay retiró la subasta al creer que algo estaba mal, ya que es muy extraño que un coche de este tipo haya superado esa cantidad de dinero.

Por fortuna, Max se puso en contacto con eBay y les explicó lo del vídeo, que es hasta este momento la principal fuente de tráfico hacia la web de subastas. eBay no pudo restablecer la subasta y pidió a Max que volviera a publicar la oferta, la cual ahora mismo va en los 4.300 dólares con cinco días por delante.