¿Alguien se acuerda de Winamp? Pues ahora ha vuelto en forma de NFT, obviamente

¿Te acuerdas de Winamp? Sí, aquel reproductor de audio con el que escuchábamos lo nuevo de Green Day o Simple Plan en los 2000. Ha vuelto. Esta vez en forma de NFT. Lanzado en 1997, Winamp fue el reproductor multimedia preferido de millones de millennials en los primeros días de Internet. El programa era famoso por sus máscaras personalizables, con usuarios que podían elegir entre miles de opciones creadas por la comunidad para adaptarse a la estética de su escritorio.

Ahora, Winamp ha vuelto de entre las sombras. Porque o mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano.

El nuevo proyecto. Anunciado casi como un meme generalizado, Winamp subastará la máscara original del reproductor multimedia como un NFT único en OpenSea. La oferta durará desde el 16 de mayo hasta el 22 de mayo. Luego tiene la intención de vender 20 obras de arte más, todas ellas duplicadas alrededor de 100 veces para crear 1997 NFT en total (un guiño al año en que se lanzó el programa). Cada uno costará 0,08 ETH (unos 200 euros a la tasa de conversión actual), por lo que si se venden todos los NFT de 1997, el total sería de casi 420.000 euros.

¿De qué se trata? La venta de NFT parece ser una combinación de un movimiento publicitario y un esfuerzo de recaudación de fondos. Winamp obtiene los NFT de arte derivado pidiendo a los artistas que envíen obras basadas en Winamp, y luego entrega a los artistas seleccionados el 20% de las ganancias de cada venta de su imagen como NFT. Los artistas obtendrán el 10% de las regalías en ventas posteriores, donde el vendedor establecerá su propio precio.

El jefe de desarrollo comercial de Winamp, Thierry Ascarez, explicaba en The Verge que los compradores obtendrán un token de cadena de bloques vinculado a una imagen de la máscara original o uno de sus derivados. Los compradores tendrán derecho a "copiar, reproducir y mostrar" la imagen, pero no serán propietarios de los derechos de autor. Asimismo, los artistas seleccionados aceptarán transferir toda la propiedad intelectual de su trabajo a Winamp.

It is incredible how you took decades of good will nostalgia and removed it with a single tweet.