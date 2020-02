La caída en desgracia de Plácido Domingo: cancelado en Zarzuela y con Salzburgo en el aire

No pintan bien las cosas para Plácido Domingo. El Ministerio de Cultura acaba de anunciar que quedan suspendidas sus actuaciones en el Teatro de La Zarzuela previstas para los próximos 14 y 15 de mayo. Esta decisión podría provocar más reacciones en el mismo sentido desde otras instituciones con compromisos con el cantante lírico español. Se trata de otra importantísima personalidad pública y cultural que está siendo sepultada por ese movimiento social que lleva tiempo poniendo sobre la mesa la problemática de los abusos de poder.

Cronología de una suspensión: en agosto de 2019 aparecieron las primeras denuncias de grupos de mujeres contra Domingo por abusos sexuales, publicadas en la cabecera Associated Press. Para septiembre el número de denunciantes ascendía a 55. Movido por las óperas de Washington y Los Ángeles, donde Domingo ostentaba cargos de relevancia, el sindicato AGMA inició una investigación. Durante estos meses algunas instituciones musicales norteamericanas le retiraban su apoyo mientras él defendía por completo su inocencia a todo el que quisiera escucharle. Las óperas y escenarios europeos mantenían su apoyo y le ovacionaban públicamente, a modo de soporte moral contra las acusaciones, cuando daba conciertos.

Todo ha cambiado por completo con la publicación ayer martes de los resultados del informe del sindicato. Aunque no se ha hecho público, Associated Press ha revelado que se ha constatado un "patrón claro de conducta sexual inapropiada y abuso de poder” con decenas de mujeres a lo largo de décadas de actividad, aunque sin entrar en más detalles. Aún más sorprendente: el propio acusado, al ser preguntado por AP, remitió un comunicado en el que asumía "toda la responsabilidad" y pedía perdón por "el dolor" que había causado. "Espero que mi ejemplo anime a otros".

Qué ha argüido Zarzuela para cancelar sus actuaciones: desde el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), dependiente del Ministerio de Cultura, han explicado que, con su reconocimiento público de los hechos, la situación ha cambiado y que ya no es como antes, donde se podía mantener una presunción de inocencia. Al asumir “la plena responsabilidad de sus acciones" y "en solidaridad con las mujeres afectadas", no había otra forma de resolverlo. Según el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, “más que un gesto de solidaridad con esas mujeres es un deber”.

Y qué va a pasar con el resto de compromisos activos: ya en noviembre el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 dijo que Domingo no actuaría en el programa musical, como estaba previsto. Ahora el Teatro Real ha dicho que “estudiará” el informe del sindicato de cara a retirar su presencia en el cartel en un acto en mayo. También el patronato del Palau de les Arts se reunirá para saber si retira su nombre al Centro de Perfeccionamiento. Aunque el Festival de Música de Úbeda ha reiterado que el tenor seguirá inaugurando la cita de mayo, ya hay asociaciones feministas reclamando que no sea así.

De momento tranquilidad en la mayoría de foros de fuera de nuestro país: la Ópera de Hamburgo ha confirmado que mantiene sus actuaciones en marzo y abril y la Fundación Arena de Verona le mantiene para sus espectáculos en junio y julio. Eso sí: Salzburgo, donde el cantante era aclamado meses atrás, ha anunciado que decidirá sobre sus próximas actuaciones cuando se conozca la investigación de EEUU.

Los apoyos que le están estallando en la cara a sus protagonistas: con la salida al frente de Domingo asumiendo su autoría de los hechos muchas personalidades públicas que se pusieron de parte del tenor han quedado en entredicho. El periodista Rubén Amón publicó una larga entrevista en El País, defendiendo a Plácido Domingo. El texto decía que "la precariedad de las acusaciones del cantante" no guardaba "proporción con la demolición de su imagen”. Hoy mismo Amón ha escrito un tuit en el que mostraba arrepentimiento.

He defendido a Plácido Domingo. Lo hice porque creí en la palabra de amigo. Y porque me convencieron todos los argumentos que me expuso en privado. No puedo arrepentirme de creer en un amigo. Ni de haberlo defendido. La decepción es proporcional.