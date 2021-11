El chef José Andrés es el gran embajador de la Marca España en EEUU que aquí muchas veces pasamos por alto

22 de noviembre. Late night de Stephen Colbert, es decir, el programa de este formato más visto de Estados Unidos, unos tres millones de espectadores. Colbert ha invitado a José Andrés. Esta vez ha traído catavinos y todo tipo de aparejos para veneciar un vino que divierte al presentador. Es casi la víspera de Acción de gracias, por lo que, si las cosas no se tuercen mucho, habrá más de uno y más de dos hogares estadounidenses que, movidos por la curiosidad, comprarán una botella de Tío Pepe y probarán en sus casas esa cosa llamada vino de Jerez que presentó el otro día en la tele el afable cocinero inmigrante.

Al cabo de unas horas el fragmento del programa se vuelve viral en redes sociales, pero José Andrés estará habituado. Hace apenas dos semanas el chef se pasaba por The Late Show enseñando a los angloparlantes a pronunciar “paella valenciana” y “fabada asturiana”. Para el especial de thanksgiving de 2020, y pese a todas las dificultades logísticas para grabar el segmento, el cocinero preparó un menú de sidra y oricios, entre otras, abriendo el surtido de manjares españoles a toda la audiencia estadounidense.

I'm with @chefjoseandres on this one. Repeat "Paella Valenciana" or "Fabada Asturiana" like he says! 😂 https://t.co/WKG7b6EIcM

“Bravo una vez más, @chefjoseandres, esta noche presumiendo de nuevo de #España, esta vez con #Andalucía. ¡E invita a todos los espectadores a cualquiera de aus restaurantes!”, cuenta aquí José Ángel Abad. Chema Flores, más conciso: “lo que hace @chefjoseandres por los productos españoles es increíble”.

El resumen es ese, que este natural de Mieres lleva una década haciendo de embajador de la Marca España (lo es de forma oficial desde 2013) al otro lado del Atlántico como nadie ha podido hacerlo hasta ahora, poniendo en el mapa lo nuestro y potenciando así las posibilidades de exportación de nuestra industria culinaria gracias a una habilidad innata para el espectáculo y una visión humanística de la cocina.

No lo hace sólo en Colbert, sino que está dedicado a ello de manera constante: en 2019 abrió en Nueva York junto con los hermanos Adrià el Mercado Little Spain, un food hall de 3.200 metros cuadrados de comida española que cada tanto tiempo acoge eventos, catas, degustaciones... Este año, `por ejemplo, ha tocado la promoción de los vinos canarios. En el último International Cheese Festival, de Oviedo, mostró su determinación para poner a los quesos asturianos en la vanguardia mundial, con mayor prestigio que la que tienen, por ejemplo, los franceses o los italianos.

Earlier today @DouglasEmhoff and I visited @dcck with @chefjoseandres to thank the staff and volunteers for their hard work during this Thanksgiving season to feed those who are hungry. Hurting families must be made a priority and given the relief they deserve. pic.twitter.com/9uUCH7OI5S