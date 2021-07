El ciclismo ya depende tanto de los pinganillos que en los JJOO la plata pensaba que había sido oro

Durante la mañana del domingo sucedió algo inusual. Una deportista amateur obtuvo una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Lo hizo en ciclismo, disciplina que hasta Atlanta 1996 vetó a los profesionales. Y lo hizo de un modo muy singular: escapándose en el kilómetro 0 y sosteniendo su ventaja con el pelotón durante todo el recorrido, ante las mejores corredoras del mundo. La vencedora, la austriaca Anna Kiesenhofer, es una de las grandes historias de Tokio 2020.

Pero hay más.

Los hechos. Kiesenhofer atacó junto a otras corredoras menores en la tradicional fuga de la jornada. En el 99% de las ocasiones estas escapadas, compuestas por ciclistas que de otro modo jamás aparecerían en las posiciones delanteras, son neutralizadas en la recta final del recorrido. No tienen ninguna posibilidad una vez las grandes favoritas arrancan. Kiesenhofer se benefició de dos hechos: al ser amateur era poco conocida entre sus rivales; y al disputarse la prueba sin radio, sin pinganillo, la información de carrera era deficiente.

El ridículo. Comienza nada más cruzarse la línea de llegada. Una imagen vale más que mil palabras: minuto y medio después de que Kiesenhofer se adjudicara el oro, Annemiek van Vleuten, la mejor ciclista del mundo y una de las más exitosas de todos los tiempos, levanta los brazos al paso por meta. Creía que había ganado. La foto es histórica y sintetiza un ridículo, el de Países Bajos. Ni ella ni su compañera Van der Breggen sabían que Kiesenhofer seguía por delante, que no había sido neutralizada.

El problema. Sucede que el COI veta el uso de pinganillos en la carrera. Por lo que las ciclistas tienen que utilizar otros instrumentos para saber qué está sucediendo. Estas herramientas suelen consistir en pizarras (tradicionales), pistas visuales (el coche de dirección de carrera por detrás del pelotón es una señal clara de que la escapada sigue viva) y comunicativas (los directores, desde los coches, sí saben lo que está pasando). Países Bajos no pudo o no supo utilizar ninguno de ellos.

En meta, Van Vleuten y Van der Breggen se mostrarían contrariadas. Una vez alcanzaron a Plichta y Saphira (las dos compañeras de fuga de la austriaca) creían que no quedaba nadie por delante. En meta, su compañera Vos sí admitiría estar al tanto de la situación, pero también equivocadamente (creía que tenía 1' de ventaja, no 4' a falta de apenas 10 kilómetros). Una gigantesca confusión que impidió a Van Vleuten ganar la carrera. Si hubiera sabido de Kiesenhofer quizá hubiera arrancado antes, neutralizando su ventaja (es capaz de ello).

