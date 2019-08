Disfrazarte de tu hija: la última tendencia entre los presos brasileños para salir de la cárcel

Con más de 811.000 presos, Brasil cuenta con una de las poblaciones carcelarias más numerosas del planeta. Su volumen ha aumentado dramáticamente durante las últimas dos décadas, fruto de políticas penales más punitivas y de una tasa de criminalidad (casi) siempre al alza. Dadas las circunstancias, y dado el elevado volumen de presos, es normal que algunos de ellos traten de escapar. Algunos de formas cada vez más imaginativas. El último ejemplo habla por sí solo: disfrazarse de su propia hija.

¿Cómo? Nuestro héroe responde al nombre de Clauvino da Silva, un hombre de 42 años sentenciado a 73 años de cautiverio. Da Silva aprovechó las visitas de sus familiares para hacer acopio de una máscara de silicona, unas gafas , ropa femenina y una peluca. Cuando su hija de 19 años acudió a verle, se disfrazó y trató de salir de la prisión, Bangu 3, en Rio de Janeiro, haciéndose pasar por ella. El disfraz no funcionó: los funcionarios de prisiones, probablemente alucinados, le detuvieron y grabaron un vídeo desmontando el truco.

Brazil prisoner tries to escape disguised as his daughter pic.twitter.com/Cw5OjPCP3w