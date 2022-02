De doblar a Paddington a líder de guerra: cómo Zelensky pasó de comediante a presidente de Ucrania

Sin afeitar y con camisas caqui verde oliva, lleva grabando mensajes a sus compatriotas en Internet en los últimos días para levantar la moral y enfatizar que no se irá a ninguna parte, que se quedará para defender Ucrania: "Estamos aquí. Honor a Ucrania". Volodimir Zelensky, presidente del país, ha inspirado a sus ciudadanos a luchar y a los europeos a ver a Ucrania bajo una prisma diferente, como una víctima de la agresión que lucha con valentía por la libertad y la democracia.

Pero Zelensky también ha inspirado a los líderes globales a hacer más por Ucrania. Apareciendo en pantalla durante la reunión cumbre de emergencia de los líderes de la UE hace tres días, pronunció un apasionado discurso de 10 minutos que motivó a algunos líderes reacios a respaldar un paquete más severo de sanciones económicas contra Rusia. "Esta puede ser la última vez que me vean con vida", dijo Zelensky al terminar su discurso.

La decisión de permanecer en Kiev, mientras está bajo ataque ruso, y la decisión de su familia de permanecer en Ucrania, ha conmovido a muchos, en contraste con el presidente afgano, Ashraf Ghani, quien huyó de Kabul tan pronto como los talibanes estaban en las afueras, desmoralizando a lo que quedaba del ejército. La respuesta de Zelensky a una supuesta oferta estadounidense para evacuarlo: "Necesito municiones, no un aventón", muy probablemente pasará a la historia de Ucrania.

Las acciones de Zelensky y los duros esfuerzos de resistencia de hombres y mujeres ucranianos de a pie, que frenaron el avance ruso y se ofrecieron como voluntarios para luchar con armas automáticas, también han tenido un impacto importante en la opinión europea lo que facilita que sus líderes ser más audaces y aceptar a los refugiados que vienen de Ucrania.

A estas alturas, todos conocen el esquema surrealista de la historia de su vida: un comediante que saltó a la fama con una interpretación de un presidente que se conviertió en algo real y luego trascendió. Sí, para Zelensky la carrera por la presidencia comenzó como una broma. Es decir, como un programa humorístico de televisión.

Una vida de comediante y estrella pop

Hace tres años, la televisión ucraniana comenzó a retrasmitir la serie Servidor del Pueblo, que muy pronto se convirtió en una sensación. Y es que en un país donde el dinero y los oligarcas poderosos han dominado la política durante mucho tiempo, el programa propuso un cambio de concepto. Un maestro (interpretado por Zelensky) se convierte accidentalmente en presidente después de que sus estudiantes publiquen en las redes sus discursos sobre la política en contra de la corrupción.

Before he was President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy created and starred in a Ukrainian show about a history teacher who accidentally becomes the president after one of his rants about political corruption goes viral. pic.twitter.com/colJWXN5TZ — The Recount (@therecount) February 27, 2022

La verdadera historia del ascenso de Zelensky, de 44 años, es un poco más complicada y habla más de la maraña cultural increíblemente desordenada que existe entre Rusia y Ucrania que de cualquier estereotipo fácil. Sus raíces en los negocios y la comedia se encuentran en KVN, un fenómeno del mundo del espectáculo ruso desde hace mucho tiempo cuyo título es un acrónimo de un sovietismo mohoso: El club de los alegres y los ingeniosos.

La compañía de Zelensky, llamada Quarter 95 llegó a lo grande en la televisión rusa, Zelensky y dos socios, Sergei y Boris Shefir, formaron una productora con el mismo nombre. Su estudio produjo docenas de espectáculos y eventos para los mercados de ambos países, incluido el ucraniano Dancing with the Stars, que el mismo Zelensky ganó en 2006.

so apparently Zelenskyy won the Ukrainian version of Dancing with the Stars in 2006 and the tape is even better than whatever you're imagining pic.twitter.com/L1gnKD2ISr — Kat Abu (@abughazalehkat) February 27, 2022

Pero es que además de ser un actor de comedia, Zelensky también destacó en esa parte de la industria del entretenimiento como comediante en stand-ups. La carrera artística del hoy mandatario despegó no sólo por su rol como actor, también por sus shows individuales de comedia. Y sí, el entonces actor también le entró a eso de prestar su voz a personajes animados. Resulta que fue la voz de nada menos que el famoso Oso Paddington en Ucrania.

Upper left corner pic.twitter.com/3GriSTftzJ — візок з цуцелями (@seraphim_rt) February 27, 2022

Casi al mismo tiempo, Zelensky comenzó a producir, coescribir y, a veces, protagonizar comedias rusas de mala calidad, la mayoría de ellas dirigidas por un cineasta educado en los Estados Unidos llamado Marius Vaysberg. Incluso cuando se volvió hacia la política, Zelensky no dejó exactamente su carrera de comedia en el retrovisor. Su última y probablemente última comedia de Vaysberg, I You He She, se estrenó en los cines el mismo mes en que se convirtió en presidente, sin duda una primicia histórica.

Sorprendentemente, en algunas de estas películas rusas, Zelensky trabajó con las personas que ahora de facto desean su muerte: tanto su director como su coprotagonista en An Office Romance, Sarik Andreasyan y Marat Basharov, han aplaudido públicamente la invasión de Ucrania.

Can’t get over this dude being a lawyer turned comedy actor who became 1st Jewish president of Ukraine & also once had Trump try to extort him over Hunter Biden & he was like fuck that then went on to give one of most stirring anti-war speeches of our time & full blown Chad-ified pic.twitter.com/XE7pGPgGLj — Aaron Stewart-Ahn (@somebadideas) February 26, 2022

Camino a la presidencia

Finalmente, se deshizo de Quarter 95 para postularse para el cargo y nombró a su partido Servant of the People después de la serie, lo que proporcionó una continuidad notablemente fluida de KVN a la política; ahí fue también cuando finalmente cambió de idioma.

La aplastante victoria de Zelensky en 2019 contra el actual Petro Poroshenko parecía el giro de trama más salvaje imaginable. De hecho, las cosas podrían haber sido aún más locas: junto a él en la misma elección estaba uno de los mejores cantantes de rock de Ucrania, Slava Vakarchuk de la banda Okean Elzy, quien a diferencia de Zelensky, nunca actuó en ruso. Vakarchuk no era solo un candidato plausible, sino la primera opción para una gran parte de la juventud progresista, que veía el centrismo de Zelensky para sentirse bien como un Plan B apenas aceptable.

La audacia de la posición de Zelensky a favor de la soberanía de Ucrania podría no haberse esperado de un hombre cuya mayor responsabilidad política durante muchos años fue el sentimiento de que era demasiado apto para buscar un compromiso con Moscú. Se postuló para el cargo en parte con una plataforma en la que podía negociar la paz con Rusia, que había arrebatado Crimea a Ucrania y apuntalado dos regiones separatistas prorrusas en 2014, lo que llevó a un conflicto congelado.

Aunque Zelensky logró un intercambio de prisioneros, los esfuerzos por la reconciliación fracasaron cuando la insistencia de Putin de que Ucrania se alejara de Occidente se volvió cada vez más intensa, pintando al gobierno de Kiev como un nido de extremismo dirigido por Washington.

Una nutrida carrera artística, sin duda, la de Zelensky. Y aunque muchos dudaron de que podría llegar a ser presidente de Ucrania con esos antecedentes, pues ahí está y hoy en día es uno de los nombres más importantes en el escenario mundial.

Zelenskyy ha usado su propia historia para demostrar que el suyo es un país de posibilidades, no la política llena de odio de la imaginación de Putin. Antes de que Rusia invadiera Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky a menudo era ridiculizado como un cómico convertido en un político. Pero con la ayuda de las redes sociales, se ha convertido en el líder que Ucrania no sabía que necesitaba.