Dos goles, un minuto: la inverosímil remontada que ilustra por qué el fútbol es el deporte rey

Es un cliché repetido hasta la extenuación: el fútbol es el deporte rey. Aunque los números sean cuestionables, lo cierto es que pocos acontecimientos globales recaban tanta atención mediática como el Mundial, celebrado cada cuatro años, o como los grandes enfrentamientos entre Real Madrid, Barcelona, Manchester United o Bayern de Múnich. Es universal, y es global.

¿Por qué? Es una pregunta que lleva martirizando a teóricos deportivos y filosóficos desde hace décadas. Y si nos preguntaran a nosotros, probablemente responderíamos con este increíble, loquísimo vídeo grabado en los compases finales de un ignoto partido de fútbol inglés. Un minuto en el que hay de todo: drama, tragedia, tensión, emoción, dos goles, un larguero, una ocasión fallada, un héroe, un antihéroe, lluvia, barro y un populacho entregado.

