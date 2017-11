El genio que decidió desactivar la cuenta de Donald Trump en su último día empleado en Twitter

Twitter es una parte importante de la presidencia de Donald J. Trump. Desde su cuenta, en la que acumula más de 41 millones de expectantes seguidores, Trump anuncia políticas que nunca se implementan, denuncia el permanente estado fraudulento de la prensa, e insulta sin mayores cortapisas a enemigos políticos, celebridades y periodistas de toda condición.

De modo que es sencillo imaginar la cara que puso cuando ayer por la mañana su cuenta había desaparecido. No había rastro de ella. Durante once minutos, el mundo respiró entre el alivio y la indignación sin la coexistencia del altavoz más utilizado por el presidente de los Estados Unidos. Durante once minutos, Donald Trump fue víctima de la peculiar venganza de un empleado de Twitter que afrontaba su último día en el trabajo.

Como casi todo lo que rodea a la presidencia de Trump, los hechos son un tanto psicodélicos. Resulta que hay una amplia parte de la plantilla de Twitter que puede virtualmente suspender una cuenta cualquiera, incluida la del presidente de los Estados Unidos. Y resulta que una porción aún más pequeña, entre la que podía encontrarse el empleado ya fuera de la empresa, puede desactivarla. Tirarla abajo. Hacerla desaparecer de un plumazo.

El asunto ha sido debatido hasta la extenuación durante el último día entre los medios de comunicación americanos. Al margen de la opinión que uno pueda tener sobre Donald Trump, el hecho de que continúe utilizando su cuenta de Twitter personal o el absoluto indecoro con el que bucea a través de ella, lo cierto es que es inquietante que un señor cualquiera, en un día de rabia, pueda manipular o desactivar su perfil personal. El del presidente.

En última instancia, es un problema de seguridad. Al principio y tras once minutos en los que el genio de vuelta de todo privó al universo de las esenciales opiniones de Trump, la compañía notificó que se había tratado de un error técnico. Dos horas después cambió su versión: el fallo era humano, era consciente y recaía sobre un ex-empleado (del que no se ha revelado el nombre).

Through our investigation we have learned that this was done by a Twitter customer support employee who did this on the employee’s last day. We are conducting a full internal review. https://t.co/mlarOgiaRF