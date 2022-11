Un grupo de multimillonarios celebró una fiesta en el castillo de Drácula. Ahora Rumanía se pregunta quiénes

De todos los lugares escalofriantes en los que podrías pasar la noche de Halloween, es difícil encontrar algo más épico que el mismo Castillo de Drácula, en Transilvania. Alzándose sobre una colina con sus tenebrosos bosques y montañas circundantes, el lugar que inspiró a Bram Stoker para escribir su famosa novela se ha convertido estos días en el centro de una polémica en Rumanía con ricos y famosos implicados.

Al parecer, el castillo que durante la pandemia también sirvió como centro de vacunación ahora se ha convertido en un patio de recreo para millonarios celebrando fiestas privadas durante Halloween y eso no ha gustado a locales y diferentes grupos ecologistas.

Durante el fin de semana, varios medios de comunicación rumanos se llenaron de rumores de que multimillonarios y famosos iban a celebrar una fiesta privada de Halloween en el castillo. Se rumoreaba que asistirían celebridades que iban desde Elon Musk, Angelina Jolie, el millonario de Silicon Valley Peter Thiel y el cofundador de Google, Segrey Brin.

La noticia generó cierta polémica en el país que se saldó con una organización local de Greenpeace realizando una protesta en el castillo donde se alzaron pancartas con los mensajes "¡SOS Bosque de los Cárpatos!" y "¡Tuitea eso, Elon!". En reddit, un usuario publicó una foto de un cartel que decía "Beben champán de la sangre del planeta".

Sin embargo, hay muchas sombras que rodean esta historia y no está claro quiénes acudieron realmente a aquella fiesta privada. Si bien sabemos que varios famosos estuvieron por esas fechas en Rumania por algunas fotos publicadas en Internet y el trasiego de helicópteros que llegaban, los coches y limusinas de lujo con ventanas tintadas, no hay tantas pruebas que respalden que todas esas personalidades estuvieron allí.

Thiel y su esposo, Matt Danzeisen, son los únicos fotografiados por las revistas en Rumania. MediaFlux publicó imágenes de la pareja subiéndose a un Mercedes en el Aeropuerto Internacional Henri Coandă. Más tarde, el medio publicó fotos que mostraban a los dos entrando en un helicóptero que se dirigía al castillo.

La actriz sueca Julia Sandstrom fue supuestamente la DJ en el evento. En dos historias de su Instagram, se puede ver volando en un helicóptero hasta el castillo y el texto "Tierra de vampiros... Feliz de tocar en Transilvania este Halloween” y "Probablemente el lugar más genial en el que he pinchado". No obstante, mientras que estos sí fueron vistos en la zona, Musk no fue localizado. Más tarde, los medios locales se retractaron de las noticias que decían que fue el anfitrión de la fiesta. De hecho, fuentes del Ministerio del Interior dijeron que Musk y Jolie no estaban en el país.

Los rumores habían surgido porque el 29 de octubre, Musk tuiteó: "El pan y los pasteles recién horneados son algunas de las grandes alegrías de la vida". Se interpretó que Musk estaba disfrutando de los pasteles rumanos, que tradicionalmente se dan para dar la bienvenida a los invitados.

Fresh baked bread & pastries are some of the great joys of life — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2022

Las críticas de Greenpeace

Todo esto llevó a activistas de Greenpeace a protestar proyectando mensajes con luces en el Castillo de Drácula. La organización aprovechó la oportunidad para involucrarlos en una discusión sobre la destrucción de los bosques de los Cárpatos. Ciprian Gălușcă, activista de bosques y biodiversidad de Greenpeace Rumania, explicaba: "Aprovechamos la oportunidad de Halloween para compartir una historia de terror real de los bosques de Drácula. Se trata de motosierras, asesinatos, codicia y muerte. Aunque Europa está hablando de ayudar a la biodiversidad en el camino hacia la recuperación para 2030, la reforma que se necesita con urgencia no está en ninguna parte".

Los activistas de Greenpeace pidieron a los multimillonarios y personas influyentes de todo el mundo que disfrutaran de su estancia en estos santuarios de biodiversidad restantes reconociendo su importancia, belleza y valor pero les instaron a actuar para su protección.

Construido en 1388, el castillo de Bran es uno de los monumentos históricos más famosos de Rumania. Se encuentra a 30 km de la ciudad de Brasov y se llamó originalmente Turciu. Fue la residencia favorita de la reina María de Rumania, quien lo restauró y lo utilizó como residencia real de verano desde 1920 hasta 1932. Después de la segunda guerra mundial, el bando comunista convirtió el castillo en museo.

Desde 2009 es propiedad del archiduque Dominic Habsburg y sus hermanas Maria Magdalena Holzhausen y Elisabeth Sandhofer y permanece abierto al público. Se dice que el personaje de Drácula de Stoker se inspiró en Vlad Tepes, conocido como Vlad el Empalador o Vlad Dracul. Sin embargo, se sabe que Stoker nunca viajó a Rumania.

Imágenes: Greenpeace