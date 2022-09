Hay quien cree que Gorbachov era en realidad un señor gallego llamado Miguel Corbacho. En serio

“Hay un gallego en la luna”, cantaba con acordes sicodélicos el grupo Zapato Veloz allá en los años 90. Que los privilegiados habitantes de la esquina noroeste de la península hayan llegado tan lejos es algo de lo que no se tiene constancia, pero desde luego sería uno de los escasísimos lugares en los que no es posible encontrarlos. A ellos o, al menos, uno de sus descendientes.

Repasemos. Gallegos han pasado por la Casa Blanca, Hollywood y el campo de concentración de Mauthausen. Incluso Diego Velázquez retrató a una en su célebre lienzo de Las meninas. Nada extraordinario, por otra parte, en un pueblo acostumbrado a hacer las maletas para emigrar.

Gallegas eran las raíces de Fidel Castro y su hermano Raúl, del expresidente argentino Raúl Alfonsín, el cantante Julio Iglesias o el actor Martin Sheen. Hay incluso quien afirma que a poco que se escarbe en el pasado de Cristóbal Colón, quizás la celebridad histórica de cuna más disputada, se descubre que sus orígenes quedan lejos de Génova y apuntan hacia —¡Exacto!— Galicia.

Así las cosas, si gallegos hay de la Ceca a la Meca, por qué no iba a haberse sentado uno al frente de la URSS. Quizás suene casi tan descabellado como la letra de la canción de Zapato Veloz, pero eso es precisamente lo que sostuvo una teoría con cierto eco hace más de tres décadas.

Entre finales de los años 80 y principios de los 90, mientras la Unión Soviética escribía sus últimas líneas, aquí, en España, empezó a moverse la teoría de que Mikhail Sergeyevich Gorbachev era descendiente de gallegos y, en rigor, la forma correcta de referirse a él era señor Corbacho.

Chocante, lo sé, pero la teoría alcanzó cierto predicamento en la prensa patria. Su runrún acabó replicándose —con sorna indisimulada en ocasiones— en diarios como La Región o El País. Ahora, tras la muerte del exlíder soviético, aquella vieja teoría ha vuelto a reflotar en redes y medios.

El boom de la teoría se remonta a hace casi cuatro décadas, a agosto de 1986, cuando el corresponsal del diario La Región en Valdeorras publicó que un grupo de investigadores había descubierto la supuesta ascendencia gallega del secretario general del PCUS.

La teoría, desde luego, era digna de las mejoras páginas de Tolstói o Dostoievski.

Veamos.

Apparently, some Spanish newspapers in the 80s spread the theory that Gorbachev's real name was Miguel Corbacho and he was the grandson of a Galician immigrant pic.twitter.com/5AXo9e9eJp