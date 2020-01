Mucho antes de acceder a la secretaría general del PSOE y accediera a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez Castejón ya tenía Twitter. Desde su entrañable anonimato, Pedro tuiteaba sobre las cosas que le gustaban de su vida. Hablaba del tiempo, de lo feliz que era con sus hijos, de la música que le gustaba y de la cantidad de horas que pasaba en el Congreso, trabajando. Cuando abandonó la confortable seguridad del desconocimiento, Twitter se mofó de él. Retorció sus palabras. Despedazó su tranquila y discreta existencia en esta nuestra red social.

Desde entonces, hemos descubierto que hay un tuit del Pedro Sánchez pre-presidente para cada situación de la vida. Hoy, en el día de su definitivo ascenso a la presidencia del gobierno tras una sesión de investidura exitosa, recopilamos algunos de ellos.

Vuelta al cole. Expedientes atrasados que leer. Email colapsado...¿alguien me puede explicar qué es eso del síndrome posvacacional?

trabajé con Jordi Sevilla un par de años. Muy buena cabeza. Una pena que ya no esté en la primera línea política. Suerte en la nueva etapa!

Socorrooo!!! Me quede sin bateria en el coche en Miguel Fleta!

leo la persecución que están haciendo a Contador y me da pena...todo mi apoyo para este gran ciclista!

Infumable ataque de emails el que estamos recibiendo en los Correos del congreso; cuando se darán cuenta de que así no conseguirán nada?

Bob Esponja es imbatible en casa, no puede con el ni el Madrid; a demain!

Miami-Boston: new big three contra el old big three...me encanta el basket!