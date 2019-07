Los héroes que se dedican a borrar penes de las carreteras del Tour de Francia

Acontecimiento itinerante donde los haya, el Tour de Francia representa un gigantesco reto logístico. La carrera atraviesa miles de kilómetros, poblaciones, departamentos, hoteles, restaurantes y puntos de salida y llegada a lo largo de tres semanas, apurando apenas dos días de descanso en el camino. Dado su carácter simbólico para todos los franceses, la organización jamás deja cabo suelto alguno. Y eso incluye una sorprendente tarea: limpiar penes del asfalto.

Quiénes. ASO, la empresa encargada de poner en funcionamiento el Tour cada verano, cuenta con dos personas encargadas de recorrer los principales puertos de cada etapa en busca de dibujos fálicos. Lo cuenta un reportaje de la televisión holandesa NOS. Cargados con un cubo de pintura blanca y un puñado de brochas, nuestros héroes circulan por las rampas del Tourmalet identificando penes. Y una vez sobre ellos, decorándolos de tal modo que su existencia tan sólo se intuya.

Hoe verander je een 'Tourpiemel' op het asfalt in een vlinder of een uil? "Ik maak er ogen van" 👀🦉 → https://t.co/9GjYhoROyz pic.twitter.com/4K6nyCxoVV

Cómo. Con elevadas dosis de imaginación. Los dos trabajadores aprovechan la forma de los penes para dibujar por encima otros elementos, tales como búhos o mariposas. Deben hacerlo por la mañana, antes de que llegue la caravana, y con cierta premura, dadas las exigencias logísticas de la carrera. "Cuatro en cinco kilómetros", expresa uno de ellos en un momento, visiblemente frustrado por la proliferación de arte fálico. La tendencia, al parecer, es bastante común.

Orígenes. Es habitual que los aficionados decoren las rampas de los puertos con pintadas de apoyo a determinados corredores. De un tiempo a esta parte también lo es que aparezcan penes. El primer avistamiento data de 2016, cuando un gigantesco miembro se coló en el camino de la segunda etapa, entre Saint-Lô y Cherbourg-en-Cotentin. La broma se difundió entre los medios de comunicación, y funcionó como efecto llamada para otros artistas de inquietante creatividad.

ASO, consternada por la aparición de figuras obscenas en su sacrosanta carrera, se puso manos a la obra para erradicarlas. Y de ahí el surgimiento de tan improbable figura, la del liquidador de penes en las calzadas.

Which one of you guys painted a penis on the Tour de France🙄 pic.twitter.com/Pzk37njWKU