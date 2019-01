Lee Krasner: la mujer que pintaba como una mujer en un mundo reservado a los hombres

Este mes de Enero cumpliría años Jackson Pollock, sin embargo, al igual que ya hice con Vasily Kandinsky y Gabriele Münter, voy a usar este aniversario para hablar de su compañera Lee Krasner. Para mucha gente del mundo del Arte, es Lee Krasner sin duda, una figura fundamental. Exponente máximo del expresionismo abstracto, sin embargo, su obra no ha obtenido el reconocimiento justo.

Emigrante ucraniana y de familia judía, Lee fue la primera de sus hermanos en nacer ya en territorio estadounidense. Siempre quiso ser artista y su familia no siempre le apoyó. Después de estudiar con el artista Hans Hofmann en su escuela, en el año 1937, Lee Krasner ejecutó una obra que su maestro describió así: "Es una obra tan buena que nadie sabría que fue realizada por una mujer". Krasner fue desde el comienzo de su carrera una de las artistas más innovadoras y una de las primeras dentro del expresionismo abstracto.

Sin embargo, la marginación que sufrían las mujeres en el mundo del arte era tan absoluta que una de sus primeras decisiones fue la de cambiarse su nombre de pila "Lena" al ambiguo "Lee".

Su matrimonio con Jackson Pollock la mantuvo durante años en un segundo plano, y ha sido solo durante los últimos años cuando su obra se ha revalorizado. Krasner y Pollock se conocieron en México a comienzos de los años 40, y aunque no contraerían matrimonio hasta años más tarde, la evolución de Krasner se detuvo. Tras casarse, la artista se dedicó a cuidar a su marido, alcohólico y autodestructivo; a gestionar su obra; y a promover y promocionar su arte.

Aunque la evolución de Krasner sufrió un parón, iba desarrollando lentamente su carrera, realizando lienzos y collages que rivalizaban con los mejores cuadros realizados en aquella misma época por sus compañeros de movimiento.

Si Pollock empezó a realizar obras de gran envergadura, ella se decantó por las Little Images. Por aquel entonces vivían aún en la ciudad, en un apartamento, y Pollock ya había comenzado a pintar con la técnica del dripping, ocupando un gran espacio. Lee Krasner apenas tenía espacio en su casa para poder pintar.

En una conferencia en 1973 en un foro de Arte, la pintora se lamentaba de esta época así:

Es una pena que la liberación de la mujer no haya ocurrido 30 años antes en mi vida. No podía salir corriendo y hacer mi trabajo como mujer artista en un mundo tan sexista como el mundo del arte, no podía continuar con mi pintura y permanecer en el papel en el que estaba como Sra. Pollock.