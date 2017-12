Los pósters soviéticos de 'Star Wars' son la cosa más abstractamente bella que hemos visto jamás

Una de las cosas más hermosas que nos dejó la Unión Soviética fue su extraña pero encantadora percepción del mundo, la cual se mostraba de forma clara por ejemplo en aquellas viejas paradas de bus o esos bellísimos carteles propagandísticos.

Hoy tenemos un nuevo ejemplo de ese arte que muchas veces resulta ajeno para nosotros y hasta cierto punto indescifrable, pero eso no le quita su encanto. Se trata de los pósters soviéticos de la primera trilogía de 'Star Wars', los cuales ilustraron las obras de George Lucas entre 1978 y 1990 en los cines de Rusia, Polonia y Hungría.

From Russia, with love. This Star Wars poster by Yury Bokser and Alexander Chantsev in 1990. pic.twitter.com/IanM1Xp6wS