Los Simpsons no lo han predicho todo, pero "Aquí no hay quien viva" SÍ

Pero qué Simpsons ni que niño muerto, los verdaderos Nostradamus de la ficción son los guionistas de 'Aquí no hay quién viva' primero y 'La que se avecina' después. Repasemos algunos de las predicciones más acertadas de estos Rappel de la vida sobre la actualidad española de los últimos años. Inquietante, que diría Iker Jiménez. Sobrecogedor, que diría Pedro Piqueras.

Pero antes, el mejor opening de la historia de las series españolas, que si no lo pongo, reviento:

La saga del Procés

Nada nos ha tenido más en vilo a los españoles en los últimos tiempos que El Procés. Uno de los momentos cumbre fue sin duda la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Muchos años antes Juan Cuesta, emulando a Puigdemont, ya declaraba la independencia de la escalera A de Desengaño 21. Lucía, la pija (que mona iba esta chica siempre), somos todos nosotros.

Después de la declaración de independencia llegó el 155, las nuevas elecciones y la huida de Puigdemont a Bélgica... Como años antes hizo Belén de una junta de vecinos. Y es que esas juntas de vecinos eran más tensas que las sesiones del Parlament, aunque parezca imposible.

Y Mariví Bilbao (que Dios la tenga en su gloria) era el juez Llarena y su ansia viva por extraditar al President mucho antes de que supiéramos tan siquiera quien era el tal juez Llarena.

La ideología de Ciudadanos

En pocos años Ciudadanos ha pasado de partido minoritario en Cataluña a que las encuestas pongan a su líder, Albert Rivera, como próximo presidente de España. ¿Su secreto? Algo tan español como saber regalar el oído. Los padres forzosos Mauri y Bea ya adelantaron las bases ideológicas de Ciudadanos cuando todavía el Rivera más famoso de España era Paquirrín.

Never forget cuando Mauri y Bea inventaron Ciudadanos. pic.twitter.com/LuyW2mBFJ9 — Javi López (@23javilo) 14 de marzo de 2018

El cabezazo de Zidane

Las predicciones de 'Aquí no hay quien viva' no sólo han sido a largo plazo, tan sólo unos meses pasaron entre este cabezazo de Juan Cuesta a un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y el de Zidane a Materazzi en la final del mundial de Alemania 2006. Dos figuras integras e irreprochables en uno de sus momentos más bajos al final de sus carreras (era un capítulo de la última temporada de la serie y el último partido que jugó Zidane, respectivamente). Triste.

El timo de Paco Sanz

Todos recordamos a Paco Sanz. Si hombre, el tipo aquel que durante años estuvo yendo a programas de televisión para hablar de su terrible enfermedad terminal y recaudar dinero que luego descubrimos que no estaba enfermo y que estaba usando el dinero para darse la vida padre. Vamos un estafador con todas las letras. Pues bien, años antes Los Cuquis ya lo intentaron en 'La que se avecina' para evitar que los desahuciaran.

Obviamente la argucia quedó al descubierto. Algo nos teníamos que haber olido entonces, la verdad.

La movilización del feminismo

Sí, el feminismo ya existía antes de Twitter. Muchas grandes mujeres han luchado a lo largo de la historia para conseguir equiparar sus derechos y libertades con los de los hombres. Pero es que este discurso feminista de La Pija en toda la cara de Juan Cuesta te lo firma la mismísima Leticia Dolera. Vamos que es de enmarcar... o mejor, "empancartar" (perdón por el palabro) y ponerlo en la cabecera de cualquier manifestación feminista.

En el capítulo 4 de la segunda temporada de Aquí No Hay Quien Viva la comunidad organiza un equipo de baloncesto en el que ninguna de las mujeres del edificio es elegida para formar parte de el. Ellas se indignan y Lucia suelta esto. pic.twitter.com/8YfsWFI7Wk — Val 🍁 (@reguinextdoor) 6 de marzo de 2018

La necesidad del VAR

Lo de Medié Jiménez en el Valencia Levante ya lo predijo @_laqueseavecina pic.twitter.com/nE7G4Cnsbo — Sergio (@gioh01) 13 de febrero de 2018

Nada ha causado más reyertas en España que el fútbol, en especial las decisiones arbitrales polémicas. Hace unos meses en el derbi valenciano entre el Valencia y el Levante se lió bastante parda después de que el árbitro anulara un gol perfectamente legal al conjunto levantinista. La gente, que es muy cuca, no pudo evitar acordarse de aquella vez en la que Enrique Pastor, concejal de juventud y tiempo libre en aquellos tiempos, hizo de árbitro en un partido de sus convecinos de Mirador de Montepinar y la lió, vaya que si la lió.

Los rivales hubieran pedido el VAR si hubieran podido... aunque lo mismo el Rancio sacaba la pistola. Rancio. Pistola. Campo de fútbol... espera un momento.

La caída de Cifuentes

Todos hemos seguido con gran interés el drama de Cristina Cifuentes, la ya ex-presidenta de la Comunidad de Madrid: primero acorralada por el máster regalado, terminó cayendo cuando salió un vídeo en la que se la mostraba afanando unas cremas en un supermercado. La cleptomanía acabó con ella como pasó con Belén en 'Aquí no hay quién viva', a la que echaron del edificio después de unas acusaciones similares.

Por cierto, que toda la resistencia que puso Cifuentes a irse durante el mes largo que duró el affaire del máster también lo predijeron en la serie de José Luis Moreno.

Aquí No Hay Quien Viva ya predijo lo de Cristina Cifuentes. pic.twitter.com/LVdYz42GWm — David Fernández 🇪🇺 (@naroh) 25 de abril de 2018

La muerte de Amparo Valle

Este artículo tiene un toque divertido, incluso (erótico)festivo pero ahora nos ponemos serios porque esto es bastante tétrico: tan sólo tres días después de rodar la muerte de Justi, la madre de los cabestros de Amador y Teodoro en 'La que se avecina', moría la actriz que la interpretaba, la gran Amparo Valle. Ahora mismo estás tocando madera o buscando alguna madera para tocar, no lo niegues.

Los featuring de raperos random

¿No os parece que actualmente no hay canción pop o incluso dance que no meta un rap sin venir a cuento? Además siempre suelen ser los mismos raperos, de Akon hemos pasado a Mygos y nos hemos quedado igual. Pues bien, cuando en la cabecera de la tercera temporada de 'Aquí no hay quién viva' metieron un rap de Junior que estropeaba la sintonía más mítica de las series españolas, nos estaban anticipando esta odiosa moda.

Fun fact: la cabecera además del pegote de rap tiene dos nombres de actores (o actrices) mal. A ver si los encuentras.

Las calenturas de Bad bunny

No teníamos bastante con el reggaeton y llegó el trap. Si los reguetoneros ya están más salidos que el pico de una plancha, los traperos están directamente para clínica de rehabilitación. Y para trapero, Bad Bunny, el hombre que está siempre pensando y cantando sobre sexo... Y nosotros que pensábamos que el Capitán Salami y su 'Mandanga Style' era una bufonada, una exageración. Amador Rivas, te quedaste corto con el merengue creo yo.

Venga va, un temina del Bad Bunny este, por si no me crees. Lo peor, nunca mejor dicho, es que es un temazo y su estribillo es 100% infeccioso.

Seguro que rebuscando en las horas y horas de metraje salen muchas más predicciones ya sea desde la calle Desengaño 21 o desde Mirador de Montepinar. ¿Cuáles son tus favoritas?