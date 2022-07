"Mi bebito fiu fiu": cómo una canción sobre un escándalo político peruano se ha convertido en el hit del verano

Caramelo de chocolate, empápame así

Como un pionono de vitrina, enróllame así

Con azúcar en polvo endúlzame, y es que tú eres mi rey

Qué lindo eres tú

Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu

A todos nos suena porque está en todas partes. Lleva semanas siendo tendencia en TikTok y Twitter. Podría ser la canción más pegadiza del verano. Y si alguien te dice que se repite en bucle en su cabeza, no está solo. El tema, publicado en YouTube el 20 de mayo, no solo tiene más de 10,5 millones de reproducciones, si no que está cargado de polémica. Principalmente porque su letra está basada en un escándalo político.

No podía ser menos: habla de las infidelidades de un expresidente peruano.

El tema se viralizó en redes después de que importantes streamers como el gran Ibai Llanos o AuronPlay compartieran la canción. También el rey del reggaeton Bad Bunny habló del tema en Instagram. Incluso Marvel España la ha usado para promocionar el estreno de la próxima entrega de Thor: Love and Thunder. Ahora los vídeos en TikTok que utilizan este audio de la canción ya superan los 552,6 millones.

Aquí tenéis la "obra maestra":

Resulta que el creador de la canción, el productor peruano Tito Silva (famoso por sus canciones parodia), ha utilizado los presuntos chats del expresidente peruano, Martín Vizcarra, con su amante. Antes de entrar en barro hay que comentar que Vizcarra llegó a la presidencia de Perú en 2016 cuando su predecesor, Pedro Kuczynski, tuvo que dimitir por un escándalo de lavado de dinero. Pero tras cuatro años dirigiendo el país, la suerte de Vizcarra corrió el mismo camino al tener que largarse siendo investigado también por presunta corrupción.

Su carrera está llena de contratiempos. Recordemos que fue acusado en el vacunagate por recibir la vacuna contra el covid meses antes de que la población en general e incluso que el personal sanitario. También enfrenta un proceso judicial con un supuesto caso de cohecho pasivo, relacionado con su pertenencia a la constructora Obrainsa cuando era Ministro de Transportes y Comunicaciones entre 2016 y 2017. Al parecer esta compañía fue beneficiada con varios contratos públicos.

Vamos a la canción

A todo esto se le suma que salieron a la luz unas conversaciones donde se descubrió su infidelidad con una excandidata al Congreso por el partido Somos Perú, Zully Pinchi. En los chats, desvelados por el programa de televisión Parorama, el expresidente recibía mensajes como "mi bebito" o "fiu, fiu". La canción está plagada de referencias sobre el presidente.

Y ES QUE TÚ ERES MI REY



QUÉ LINDO ERES TÚ



ERES MI BEBÉ



MI BEBITO FIU FIU — Ibai (@IbaiLlanos) July 5, 2022

Como comentábamos antes, el político está aún en proceso judicial y no puede salir de Lima sin permiso de los jueces. Tal y como se cuenta en este artículo de Expansión México, Vizcarra solicitó el permiso para viajar en febrero a Cusco por temas profesionales. Sin embargo, según las conversaciones reveladas por Panorama, Vizcarra se habría reunido con Pinchi en un hotel en esa ciudad. En la conversación, el político le pide a la mujer que se presente en una habitación y diga que es la novia de Rudy Ramos, quien, de acuerdo con el permiso judicial, era quien acompañaba a Vizcarra como jefe de plan de gobierno del partido.

En la canción no falta de nada. El exmandatario se defendió en aquel entonces con un vídeo en el que afirmaba que lo más importante era su familia y que su mujer era lo que más quería en el mundo. El productor, cómo no, también ha usado esto en la canción.

Para mí, lo más importante de mi vida

Lo más importante, es mi familia

Familia que formé con Maribel

Mi esposa hace 30 años

La mujer a quien amo y la mujer

Con la que quiero vivir hasta el último de mis días

(Hasta el último de mis días)

Una polémica interminable

En junio, el mismo Martín Vizcarra quiso agrader al creador de la canción, Tito Silva, el haber usado sus declaraciones de manera creativa: "Tenemos una serie de seguidores, algunos muy creativos como Tito Silva Music; que toma parte de nuestras declaraciones y las convierte en temas que son del agrado de la población", señalaba.

La polémica con la canción no parece terminar. Ahora ha sido retirada de la plataforma de música Spotify porque podría haber infringido ciertas normas de copyright. Aunque la plataforma no ha explicado el motivo de su retirada, el tema de Tito Silva usa como base Stan, una canción de Eminem. A su vez, este tema usa un sample de las primeras líneas de la canción Thank You, de Dido. Este podría ser el motivo. Al final, una canción destinada a convertirse en lo que es: un meme.