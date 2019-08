El presidente de Turkmenistán no estaba muerto. Estaba corriendo un rally en la Puerta del Infierno

Fascinada durante años por la naturaleza opresiva y maníaca del régimen norcoreano, la sociedad occidental ha pasado por alto a una de las figuras más surrealistas del siglo XXI: Gurbanguly Mälikguly ogly Berdimuhamedov, presidente de Turkmenistán desde 2006 y a la sazón la principal (y única) estrella pop del remoto país centroasiático. Pero quizá los acontecimientos de las últimas semanas logren difundir las infinitas virtudes cómicas de un hombre nacido con el don del espectáculo (así como con el poder más totalitario que conoce hoy en día el planeta Tierra tan sólo por debajo de Corea del Norte).

La historia es simple: a principios del pasado mes de julio dos sonadas ausencias de Berdimuhamedov en actos públicos (uno de ellos junto a la Alta Representante de la Unión Europea en el exterior, Federica Mogherini) provocaron que se difundieran rumores sobre su fallecimiento. Berdimuhamedov ama ser el centro de atención y su agenda pública es muy conocida y muy difundida por el gobierno. De la noche a la mañana su paradero y estado de salud se convirtió en una incógnita. Los periodistas que cubren el país comenzaron a arquear una ceja.

El ejecutivo, entre tanto, negó cualquier problema con la salud de este prohombre centroasiático. El 16 de julio, semanas después de su repentina ausencia pública, Berdimuhamedov apareció en un vídeo que resume a la perfección su relación con la opinión pública turcomana: en el sofá de su despacho, investigando sobre plantas aromáticas locales, viendo un vídeo de él mismo tocando música junto a su nieto. La performance no acalló los rumores sobre su estado de salud, lo que ha obligado a Berdimuhamedov a hacer algo increíble.

Conducir frente a la Puerta del Infierno.

After an absence that sparked rumors he was dead, Turkmenistan's president returns to TV with a vengeance, riding horses, shooting an assault rifle, bowling, lifting weights, recording a song & supposedly driving a rally car around the Gates of Hell flaming gas crater pic.twitter.com/7VxCC9Zv1O

Resulta que a principios de los años setenta un grupo de científicos soviéticos encontró un gran yacimiento de metano. El gas se filtraba a la superficie, lo que hacía temer un accidente grave. Para evitar cualquier incidente futuro, las autoridades soviéticas, en típico carácter soviético resolvieron prenderle fuego. El resultado fue un gigantesco cráter permanentemente en llamas abierto en el corazón del Karakum, el desierto que ocupa la mayor parte del territorio turcomano.

Al contrario de lo que imaginaron los ingenieros, el incendio no se apagó poco a poco. Lleva cincuenta años consumiendo las entrañas de Turkmenistán, y es lo más aproximado a una puerta al infierno, su nombre no oficial, que existe sobre la faz de la Tierra. ¿Qué mejor sitio para regresar por todo lo alto acallando los rumores sobre su débil estado de salud, debió pensar Berdimuhamedov? Dicho y hecho: este fin de semana, nuestro hombre ha aparecido conduciendo en los alrededores del cráter, desafiando a las llamas, retando a la mismísima Muerte.

Todo en el vídeo es alucinante. Desde la música (quizá compuesta por él mismo: es sabido que Berdimuhamedov acostumbra a tocar sus propias piezas) hasta el aire a superhéroe de Serie Z que se cuela en cada fotograma. El presidente turcomano rodea las llamas incandescentes de la Puerta del Infierno al modo de un Mad Max centroasiático, dejando en ridículo a quienes una vez pensaran en su mortalidad. No hay espacio para la Gran Igualadora en el horizonte de sucesos de Berdimuhamedov. No si él y su jeep pueden evitarlo.

El resto del metraje se dedica a las pequeñas "vacaciones" que ha disfrutado el presidente a lo largo de julio. Entre sus actividades, practicar el tiro o montar a caballo.

Como quiera que la aparición requería de un toque humano, el vídeo continúa con Berdimuhamedov jugando a los bolos junto a un puñado de bien educados sirvientes. Como es natural, el presidente logra un strike en cada lanzamiento, aunque para ello la realización deba editar con escasa sutileza el material audiovisual. El resto de competidores no son rivales para un hombre que viene de bailar un vals con Lucifer y ha vuelto para contarlo, y fallan sus lanzamientos de forma miserable.

My favourite part of the "Turkmenistan president is alive" report is where one of his boys totally gutters a bowling ball, like the goddamn dimwit loser that he is, and our man just throws down three straight strikes like it ain't a thang pic.twitter.com/kmDy4EuO8M