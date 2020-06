Qué fue de aquel visionario de Forocoches que dijo "voy a intentar pillar el coronavirus de los primeros"

Apenas un puñado de días antes se cancelaba el Mobile World Congress de Barcelona, lo que para una buena parte de la opinión pública de aquel momento se trataba de una medida nacida del alarmismo sanitario. Las noticias del virus, cada vez más presentes, se veían con escepticismo y distancia. Los medios eran culpables de infundir pánico ante una amenaza que no se veía como tal. “Es sólo una gripe”, diría Lorenzo Milá en RTVE en un clip ahora difícil de visionar.

Y en medio de ese torrente, un visionario. Patogelactivo, veterano usuario de Forocoches con miles de mensajes y cierta reputación en el foro. “Voy a intentar pillar el CORONAVIRUS de los primeros”, decía su hilo, en el que pasaba a detallar todo un plan de acción. “Pensadlo, si eres de los primeros te van a montar un operativo del copón bendito”, “Las calles vacías serán para mí, ayudaré a mi familia con el suministro de alimentos y a mis conciudadanos, y colaboraré en el cuidado de los enfermos paseándome por los hospitales sin mascarilla como un puto dios”. Captura de pantalla mediante, su plan corrió como la pólvora primero en Twitter y después en los medios.

Ni que decir tiene que muchos, muchísimos vieron en su mensaje la constatación palmaria de que no hay vida inteligente en el foro en español más popular del mundo. Este individuo era un perfecto cretino, un “premio Darwin”, poco menos que un “tierraplanista”. Para los más benévolos, el constructor de su propio sueño a lo “Soy leyenda”.

La gente quiere saber.

Meses después, y ya con una mentalidad muy distinta después de todo lo que hemos vivido, el público echa en falta saber qué fue de él. ¿Se arrepentirá de lo que dijo? Y más importante aún, ¿pilló el coronavirus de los primeros?

Quien ríe el último

Patogelactivo, que prefiere mantenerse en el anonimato, descubrió la viralidad de forma accidental. “Simplemente me levanté una mañana, me senté en el váter, lo escribí en cinco minutos y pensé ‘si el hilo llega a las tres páginas es que ha sido bueno’.” La cosa no salió del todo bien, ya que “recibí muchos insultos, tanto en el foro como en twitter y en otros sitios”.

Algunos allegados me reconocieron por el nombre del foro y alucinaron. Entonces se reían, más aún cuando les decía que estaba haciendo acopio de alimentos y que había instalado un armario supletorio en la cocina para almacenar víveres; días después empezaron las colas en los supermercados mientras que yo pude estar un mes sin salir de casa más que para tirar la basura. Ahora no se ríen, sino que me piden que les avise para la siguiente catástrofe. Sinceramente preferiría haberme equivocado y que se hubiera quedado en un chiste, pero cuando todos vimos las imágenes de China construyendo hospitales en una semana, no sé que esperábamos que pasaría.

Nuestro sensei personal

Su objetivo no era, por supuesto, cumplir el plan, sino servir como grito premonitorio del destino hacia el que nos encaminábamos sin protegernos.

Plasmé en tono irónico lo que ya venía pensando desde hacía días. Yo veía lo que estaba pasando en China y empezaba a pasar en otros países y no entendía que no se tomara ninguna medida de precaución. Me parecía tan evidente que podía pasarnos, en un mundo globalizado como este en el que como se suele decir ‘el aleteo de una mariposa provoca un huracán en otra parte del mundo’, que me sorprende tanto que pocos se lo tomaran en serio que a veces pienso si soy un genio, aunque luego me atraganto con mi propia saliva y veo que no. Así que la reflexión que hago es que llevamos tanto tiempo viviendo en paz y sin problemas graves (sin catástrofes, guerras, epidemias…), solo con las preocupaciones del primer mundo, que en general nos creíamos invulnerables.

Lejos de la inmunidad de grupo

Patogelactivo no está seguro de si lo ha pasado o no, aunque, como muchos otros españoles, ahora sospecha por aquella semana que pasó con tos, que le hace pensar que puede ser inmortal. “Lo que está claro que se han contagiado diez veces más personas que los datos oficiales (como mínimo) y la mayoría ni lo sabe”, sentencia contradiciendo a los estudios de seroprevalencia que maneja el Gobierno.

El forocochero advierte, eso sí, que está preocupado por la actual deriva social. “Veo muchas actitudes de personas que creen que ya ha pasado todo y, sinceramente, me inclino por pensar que si esto lo superamos será porque el virus se ha debilitado por sí solo (sea por el calor o por otras circunstancias), porque si tiene que depender de esta sociedad volveremos a tener que confinarnos más rápido que gallina atada a moto”.

MUY FAN de esta señora

- "mi marido se ha rajado pero yo no me quedo en casa, era su regalo de cumpleaños pues ya lo celebraré"

🤣🤣🤣 pic.twitter.com/aTtGuKb7Ou — Laura Lacarra 👩🏻‍💻 (@LauraLacarra) February 28, 2020

Esta es la visión de uno de aquellos héroes prematuros, de fechas en las que aún había espacio para el humor en una situación que se ha revelado ser gravísima. Tal vez sientas dudas por saber qué fue de otra de estas protagonistas, la mujer que se fue de vacaciones a Italia a pesar de que su marido, por miedo, se rajó. “Ya lo celebraré, ya veremos cómo y con quién", dijo para jolgorio de las redes. A su regreso desde Bérgamo tuvo que pasar dos semanas de cuarentena y exención laboral, pero, por suerte, el incidente no fue a mayores.