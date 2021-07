"Seis años después": de un tuit de Tony Hawk en 2015 a una medalla olímpica con 13 años en 2021

En septiembre de 2015, cuando la cultura de la viralidad dominaba ya todos los espacios mediáticos, Tony Hawk, leyenda del patinete, tuiteaba lo siguiente: "No sé nada de esto pero es fantástico: un fairytale heelflip en Brasil por #RayssaLeal". Al mensaje lo acompañaba un vídeo en el que una niña muy pequeña, Rayssa Leal, intentaba un alucinante truco acrobático tres veces. Las dos primeras, fallidas; la tercera, exitosa. A las pocas horas se había compartido por miles.

"Seis años después". ¿Quién era esa niña? Tony Hawk no lo sabía ni nosotros tampoco. Pero media humanidad descubriría su nombre en los Juegos Olímpicos de 2020, celebrados en 2021, seis años después. Rayssa Leal es una de las atletas-prodigio que está produciendo Tokyo 2020. A sus 13 años, como vimos ayer, se aupó al podio en la primera prueba de patinete callejero celebrada en unos Juegos. Sólo le superó Momiji Nishiya, también de 13 años. Ambas tenían apenas 7 en 2015.

I don't know anything about this but it's awesome: a fairytale heelflip in Brazil by #RayssaLeal (via @oliverbarton) pic.twitter.com/uZgshHYMMT