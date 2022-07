Los Sims ya tienen orientación sexual: desde hace 22 años el videojuego asumía que eran pansexuales

Los Sims lleva mucho tiempo siendo pionero en términos de inclusividad, permitiendo relaciones entre personas del mismo sexo desde que el videojuego vio la luz por primera vez. Ahora, la famosa franquicia ha querido dar otro paso adelante: su nueva actualización agregará opciones de orientación sexual a los personajes. Hay que recordar que actualmente los Sims eran esencialmente pansexuales y panrománticos, ignoraban las complejidades de identidad del mundo real. Con la actualización, se reconocerán los matices en la atracción romántica y sexual.

La actualización. Hace unas semanas, Electronic Arts comunicaba su intención de "dar un nuevo paso para las experiencias inclusivas". Se trata de una actualización que permitirá que en Los Sims 4 se pueda indicar las preferencias románticas y sexuales de los personajes, hasta el punto de decidir si hacerlos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, no románticos o asexuales. El cambio llegará con el lanzamiento de la expansión Años High School , que sale mañana, 28 de julio. Pero ojo, porque no hará falta comprarlo para tener esta actualización en concreto.

