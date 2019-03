El suicidio de Richard Gerstl: la tragedia del pintor que cambió la historia de la música

El 4 de Noviembre de 1908 Richard Gerstl se situó frente al espejo por última vez. Aquel espejo en el que se había mirado tantas veces para autorretratarse iba a ser el único testigo de su suicidio. Gerstl se puso frente al espejo y se infligió varias puñaladas. Arrastró sus pies por el suelo del estudio, se subió a una silla y, en el segundo piso del número 20 de la calle Liechstraße, se ahorcó.

La primera vez que vi un cuadro de Gerstl, no supe asimilarlo. Me aproximé desde lejos, caminando hacia él, las manchas de colores que había visto desde lejos siguieron siendo de cerca, manchas gordísimas de colores brillantes. Pincelada sobre pincelada. Como si alguien echara tierra sobre un cuerpo que quiere enterrar. Era extraño. ¿Era un pintor abstracto? Si no lo era, parecía que anhelaba cierta indefinición, formas primarias, colores. ¿Quizá anhelaba el olvido cuando no había ni empezado a ser reconocido?

Meses más tarde, como suelo hacer cuando visito un museo, revisé las fotografías de las cartelas de los cuadros que me interesan y ahí estaba: Richard Gerstl. Me encontré con un artista prácticamente desconocido, un artista que loco de amor, quemó gran parte de su producción y sus escritos, y que acabaría por quitarse la vida cuando el compositor Arnold Schonberg le condenó al ostracismo.

Richard Gerstl había entrado en contacto con los Schonberg, cuando en 1906, Arnold quiso mejorar su dibujo. El compositor atravesaba por problemas financieros y buscaba otra fuente de ingresos. Desde aquel año, Gerstl comenzó a formar parte del círculo íntimo de los Schonberg: iban a fiestas, estrenos, conciertos, se iban de vacaciones juntos. Estableció una relación estrecha con la familia que se alargaría por dos años. En ese tiempo los Schonberg se convirtieron en el motivo más pintado por Gerstl.

La amistad tornó en relación amorosa entre Mathilde, la esposa de Schonberg, y Gerstl. Pasaron mucho tiempo juntos en el estudio del pintor. Richard pintó a Mathilde en numerosas ocasiones en la intimidad de aquellas paredes, aunque a muchos de los retratos les emborronó la cara para proteger su intimidad.

La desconocida obra de Richard Gerstl

Gerstl fue un rebelde desde niño. Respaldado por su familia acomodada de Viena tuvo acceso a las mejores escuelas y academias, pero de la mayoría fue expulsado. Pese a ser contemporáneo de los modernistas vieneses, siempre encontró el arte que practicaban artificial y extremadamente decorativo. Gerstl llevaba a cabo una pintura más inmediata, de hecho, fue considerado el primer expresionista vienés, al ser un poco más joven que Egon Schiele y Oskar Kokoschka.

Sin embargo, en sus cuadros lo vemos avanzar y después retrotraerse a espacios mucho más íntimos y familiares.

Su expresionismo tiene mucho cuerpo, la pintura que lleva a cabo tiene una materialidad muy particular. Su carrera, que tan solo duró seis años, pivotaba entre diferentes estilos: a veces sus cuadros tienden al realismo (sobre todo los retratos), pero es siempre un realismo vibrante apuntalado por el uso valiente que hace del color. En otras obras observamos sus coqueteos con el puntillismo y otra veces la deuda es con figuras tan significativas como Van Gogh o Edvard Munch.

Parece que la influencia de Gerstl sobre Schonberg fue tan fuerte que contribuyó de manera evidente en la evolución de la obra del compositor. La violencia de las obras de Schoenberg del año siguiente, como tres piezas de piano, las Cinco piezas para orquesta y el monodrama Erwartung reflejan el trauma de 1908.

La pincelada de Gerstl es rápida, ancha y está recargada. Sus mejores obras fueron realizadas en 1907, en las temporadas que pasó con el matrimonio Schonberg y el círculo de amigos de aquella época, en la ciudad de Gmunden, en el Traunsee, un lago a varias horas de Viena. En este momento la pincelada de Gerstl, ya muy radical, anuncia el estilo de generaciones venideras, como la de Chaim Soutine o Willem de Kooning. A veces hasta a Bacon.

En 1908, justo antes de que Arnold Schonberg descubra la relación que mantiene en secreto con Mathilde, comienza a experimentar de una forma mucho más libre. En los retratos de la familia Schonberg que corresponden a este período, las formas se tornan cada vez más abstractas, cuentan que aplicaba capa tras capa de pintura con un cuchillo.

En este momento la obra de Gerstl despunta con respecto a todo lo que se estaba haciendo en Europa. Muchos de los cuadros de los últimos meses de vida del pintor fueron quemados y perdidos para siempre. En ese verano donde el triángulo comparte tardes y confesiones, Schonberg, inspirado por el expresionismo salvaje y revolucionario de Gerstl, había vuelto a trabajar sobre su Segundo Cuarteto de Cuerdas, consiguiendo en Entrueckung las primeras muestras de la atonalidad que caracteriza su obra.

El 4 de noviembre de 1908, Gerstl se quitó la ropa, colocó un lazo sobre un espejo de cuerpo entero y se ahorcó mientras se apuñalaba el pecho con un cuchillo. Este acto se produjo después de un romance con Mathilde Schoenberg, la esposa del revolucionario compositor modernista Arnold Schoenberg, quien, ese verano, había encontrado a Mathilde y Gerstl manteniendo relaciones sexuales.

Cuando Schonberg descubre la relación entre Gerstl y Mathilde, los amantes huyen y pasan juntos tres días en un hotelito a las a fueras de Viena. Lo que hicieran y se dijeran entonces es una incógnita, lo que sí se sabe es que Gerstl pintó a Mathilde antes de que ella le abandonar para volver con su marido y con sus hijos.

En las cartas que Mathilde mandó a Arnold esos días solo muestra preocupación por sus hijos. El final de esta historia ya la sabemos: Arnold Schonberg retiró el favor al pintor, y este, loco de amor y acongojado por el ostracismo al que había sido condenado, se quitó la vida. Mathilde escribió al hermano de Richard tras el suicidio para preguntar por el número de tumba y cuentan que siguió visitando el cementerio hasta que ella también murió.

La obra de Gerstl es fascinante es como una joya por descubrir. Si nos centramos en los autorretratos percibimos una gran profundidad psicológica.

El primero de ellos (que puede verse más arriba) con un fascinante fondo azul, Gerstl se presenta desnudo, envuelto en una sábana blanca, como si fuera un profeta antiguo. Vemos su figura esbelta y la cabeza redonda, se aparece ante nosotros como un visionario. En cambio en el segundo autorretrato, Autorretrato: riendo; Gerstl se pinta a sí mismo riendo como un loco, con los ojos muy abiertos y llameantes, con una gran sonrisa y unos grandes dientes. Detrás de él, la pincelada emerge pastosa y ancha, el fondo de papel pintado recuerda a Vuillard.

Ingrid Pfeiffer, especialista en Richard Gerstl, cree que si Gerstl hubiera continuado trabajando podría haber cambiado el curso del arte europeo.

La muerte espantosa de Gerstl no logró crear ningún tipo de notoriedad. La familia acalló las circunstancias de su muerte, y su obra desapareció. El propio Arnold Schonberg escribió pocos días después del suceso una carta al hermano del pintor para pedirle que se callara. No fue hasta el año 1931 que el mismo hermano de Gerstl, Alois, llevo varias de las pinturas del artista a la galería de Otto Kallir en Viena y fue entonces cuando su obra empezó a ver la luz.

Lo que parece innegable es la influencia de Richard Gerstl en la obra de Arnold Schonberg, no solo debido a la catástrofe emocional en 1908, sino también en el intercambio de ideas e impulsos que compartieron. Como decía antes, la obra de Gerstl es una joya singular de alguien fiero que ardía en la Viena de fin de siglo, y su obra merece ser vista y reivindicaba como una de las más originales hechas a comienzos del siglo XX.

[1] La página de Raymond Coffer basada en su tesis doctoral sobre la relación entre Richard Gerstl y los Schonberg es una de las mejores que se pueden consultar si se quiere saber más.