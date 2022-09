Un superrico acaba de donar su empresa dejando de ser superrico. Su objetivo: salvar al planeta

No deja de ser irónico si tenemos en cuenta que es el fundador de una multinacional que ha amasado millones de dólares vendiendo ropa, pero a Yvon Chouinard no le van las etiquetas. Por eso cuando hace más de cinco años, en marzo de 2017, abrió la revista Forbes y se encontró con que le habían colocado una, la de "multimillonario", entró en cólera. "Me cabreó", reconoce.

La razón no es que el dato fuera incorrecto, que se hubiesen comido alguna cifra al calcular su fortuna o erraran al contar su historia o dimensionar su compañía, la exitosa firma de ropa Patagonia. Qué va. Simple y llanamente, a Chounard no le gustaba que le hubieran colgado aquel título labrado con una fortuna de nueve ceros y por el que muchos —¿La mayoría?— darían un brazo.

No. A Chounard, personaje inclasificable, con una historia digna de las mejores crónicas biográficas (que las tiene) y muy distinto al arquetipo manido del magnate que se mueve por el parquet de Wall Street cual tiburón surcando las aguas del Pacífico, aquello le escamó tanto que cinco años después acabó haciendo lo impensable. ¿Qué? Pues básicamente donar su jugosa empresa.

Y no de una forma vaga, retórica, adornándolo con algún propósito altruista de ejecución difusa. Chounard ha anunciado un giro para que su compañía, valorada en alrededor de 3.000 millones de dólares, pase a manos de un fideicomiso y una organización sin ánimo de lucro con un propósito perfectamente definido: que se vuelque en la protección del medio ambiente.

“A partir de ahora la Tierra es nuestro único accionista. Todos los beneficios”, a perpetuidad, se destinarán a nuestra misión de salvar nuestro planeta”, anunció la empresa.

El propio Chouinard trabajó junto a su mujer e hijos y el equipo de abogados de la compañía —precisa The Guardian— para diseñar una estructura que permita a Patagonia trabajar como una empresa con ánimo de lucro que destina sus beneficios a iniciativas medioambientales.

En concreto, abunda el diario británico, la familia donó el 2% de las acciones y toda la autoridad para la toma de decisiones al fideicomiso que se encargará de controlar los valores de la compañía. El restante 98% se dirige a una organización, Holdfast Collective, para que destine “cada dólar recibido” en la protección de la naturaleza y la biodiversidad. La estructura contempla la reinversión en el negocio y tiene un propósito reconocido: evitar que la empresa se venda o salga a bolsa.

“En lugar de explotar los recursos naturales para obtener beneficios para los accionistas, estamos dando la vuelta al capitalismo accionarial haciendo de la Tierra nuestro único accionista”.

Suena a filosofía new age versión multinacional, pero parte de alguien que acaba de fijar el rumbo de una empresa multimillonaria para la defensa de la biodiversidad. En su web, la firma explica que la familia Chouinard se dedicará a guiar Patagonia Purpose Trust y seguirá formando parte del directorio. Otra de sus misiones será encaminar la labor filantrópica de Holfast Collective.

Hay quien apunta también, eso sí, que el cambio que acaba de operarse en Patagonia podría tener una contrapartida con un carácter bien distinto: el ahorro de cientos de millones en impuestos.

