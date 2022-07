La surrealista historia del partido más largo jugado en Wimbledon: 11 horas y 5 minutos durante tres días

El tenis es uno de los deportes más agotadores que existen. A menudo suelen convertirse en prolongadas batallas que ponen a prueba a ambos jugadores. No sólo en el aspecto físico, sino en el psicológico. Un pequeño error puede llevarte involuntariamente a la derrota. La resistencia y la condición de cada uno son vitales. El partido entre John Isner y Nicholas Mahut en Wimbledon en 2010 es una prueba de ello.

Fue el partido más largo de la historia del tenis.

Normalmente, un partido dura de media tres sets y alrededor de 90 minutos. Por eso los tenistas son considerados máquinas atléticas. Pero otros glorifican este deporte aún más, al extremo. El partido de tenis entre Isner y Mahut duró 11 horas y 5 minutos y se disputó durante tres días en el All England Club. Hasta 665 minutos de infarto. Nunca una primera ronda de individuales masculinos en Wimbledon fue tan intensa.

Los jugadores disputaron cuatro sets el primer día, pero el partido tuvo que detenerse por falta de luz natural. Regresaron con energía al día siguiente y comenzaron una tortura de quinto set, resistiendo sin descanso cada uno de los servicios del contrincante. La determinación de ambos era admirable. Desgraciadamente, el partido volvió a suspenderse debido a la falta de luz natural y se extendió a un tercer día. Nadie podía creerlo.

Incluso el marcador electrónico dejó de funcionar en el 47-47 del quinto set, ya que no estaba programado para superar esa puntuación. Los jugadores siguieron con la eterna batalla hasta que el estadounidense finalmente se impuso, manteniendo el servicio en el juego 137 del quinto set, y luego destrozó a Mahut en el 138 para ganar. John Isner venció 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68. Solo el quinto set duró ocho horas y 11 minutos. Luego, se retiró en la segunda ronda ante el holandés Thiemo De Bakker en dos sets, cuando las secuelas del anterior partido lógicamente le afectaron.

Para recordar tan épico momento, colgaron una placa en la cancha 18 donde se celebró el partido en honor a ambos jugadores. Fueron elogiados por su admirable esfuerzo. John McEnroe dijo: "Este es el mayor anuncio de nuestro deporte. Me enorgullece ser parte de esto. A menudo no recibimos el respeto que merecemos en el tenis por las demandas atléticas que impone a los jugadores, pero esto debería impulsar ese respeto". Roger Federer tampoco salía de su asombro: "Es tan impresionante. No sé si estaba llorando o riendo. Fue demasiado".

Cambio en el sistema de puntuación

Hoy en día no podría repetirse la surrealista historia de Isner y Mahut, ya que los partidos de tenis ahora usan un sistema de puntuación diferente para desempatar y decidir el resultado en el set final. Anteriormente, se establecía que el set final en los Grand Slams se jugara hasta que cualquier tenista hubiera ganado dos juegos más que su oponente (ventaja de dos, como se conoce comunmente), con un mínimo de seis juegos ganados (salvo el US Open, donde siempre se ha usado un desempate).

Sin embargo, ahora se han implantado nuevos sistemas en diferentes Grand Slams. En el Abierto de Australia, por ejemplo, en caso de que el set final esté empatado a 6-6, se emplea un súper desempate (primer jugador en llegar a 10 puntos) para determinar el ganador. En Wimbledon, ahora se juega un desempate si el set final está empatado en 12-12.

Otros partidos de tenis muy largos

El enfrentamiento entre John Isner y Nicolas Mahut es el partido de tenis más largo jamás jugado. Resulta curioso que Isner aparece dos veces en la lista de los 10 más largos. En las semifinales de Wimbledon de 2018, Isner perdió ante Kevin Anderson de Sudáfrica en otra hazaña que duró seis horas y 36 minutos. Fue el cuarto partido más largo en la historia del tenis.

Otros ejemplos: en los individuales femeninos duró seis horas y 31 minutos el partido entre las estadounidenses Vicki Nelson y Jean Hepner en la primera ronda del torneo Central Fidelity Banks International de 1984. El de dobles más largo se jugó en la Copa Davis de 2013 entre la República Checa y Suiza. Tomas Berdych y Lukas Rosol vencieron a Stanislas Wawrinka y Marco Chiudinelli en un partido que duró siete horas y dos minutos. Es el segundo partido más largo en la historia del tenis.